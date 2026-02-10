سالىق بەرەشەگىن ءوندىرۋ ءتارتىبى جەڭىلدەتىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ بەرەشەكپەن جۇمىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى قايسار ارىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى تىكەلەي ەفيردە 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ سالىق بەرەشەگىن ءوندىرۋ ءتارتىبى قالاي وزگەرگەنىن ءتۇسىندىردى.
- ەندى 20 ا ە ك- كە (86500 تەڭگە) دەيىنگى بەرەشەگى بار كاسىپكەرلەرگە تەك حابارلاما جىبەرىلىپ، ءوسىمپۇل ەسەپتەلەدى. شوتتارى بۇعاتتالمايدى، قىزمەتىنە كەدەرگى كەلتىرىلمەيدى. حابارلامادا سالىق تولەۋشىنىڭ قانشا قارىزى بار ەكەنى كورسەتىلەدى، - دەدى قايسار ارىن.
20-45 ا ە ك ارالىعىنداعى (86500- 194625 تەڭگە) بەرەشەگى بار كاسىپكەرلەردىڭ بانكتىك شوتتارى مەن كاسسا وپەراتسيالارى ۋاقىتشا توقتاتىلۋى مۇمكىن. ال 45 ا ە ك- تەن جوعارى بەرەشەگى بار كاسىپكەرلەرگە بارلىق ىقپال ەتۋ شارالارى قولدانىلادى. ولارعا بورىشكەردىڭ وزىنە قارىز بولىپ تۇرعان ادامدار مەن كومپانيالاردان قاراجات ءوندىرۋ، مۇلىكتى تەكسەرىپ ساتۋ، باعالى قاعازداردى تاركىلەۋ، قاجەت بولسا، سوت ارقىلى بانكروت دەپ تانۋ كىرەدى.
- سونىمەن قاتار العاش رەت 1500 ا ە ك- كە دەيىنگى بەرەشەگى بار كاسىپكەرلەرگە، سونداي-اق گوريزونتالدى مونيتورينگكە قاتىسۋشىلارعا 12 ايعا دەيىن كەپىلسىز ءبولىپ تولەۋ مۇمكىندىگى بەرىلدى. ەندى ءبولىپ تولەۋ ءۇشىن مۇلىكتى باعالاۋ نەمەسە ساقتاندىرۋ تالاپتارىن ورىنداۋدىڭ قاجەتى جوق، ال تولەۋ مەرزىمى بۇرىنعىدان ايتارلىقتاي قىسقاردى، - دەپ تولىقتىردى كوميتەت وكىلى.
سالىق ورگانى وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت تاپسىرماسى اياسىندا ميكرو جانە شاعىن بيزنەس ءۇشىن جاڭا جەڭىلدىكتەر ەنگىزىلەدى. ەگەر كاسىپكەر 1-قاڭتاردان 31-ناۋرىزعا دەيىن نەگىزگى قارىزىن تولەسە، ەسەپتەلگەن ءوسىمپۇلدار مەن ايىپپۇلدار كەشىرىلۋى مۇمكىن. زاڭ رەسمي تۇردە قابىلدانىپ، جاريالانعاننان كەيىن كوميتەت جەڭىلدىكتى قالاي پايدالانۋ كەرەگىن، كىمدەرگە بەرىلەتىنىن، مەرزىمى مەن ءتارتىبىن تولىق تۇسىندىرەدى.
ايتا كەتەيىك، ءبىز بۇعان دەيىن سالىق كودەكسىنە قانداي وزگەرىس ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.