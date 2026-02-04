سالىق بەرەشەگى: كىمدەردىڭ شوتتارى بۇعاتتالمايدى؟
استانا. KAZINFORM - قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى (م ك ك) سالىق بەرەشەگىنە بايلانىستى شەكتەۋلەر قاي سومادان باستاپ قولدانىلاتىنىن جانە قارىز كولەمىنە قاراي قانداي شارالار قابىلداناتىنىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
م ك ك اۋديت دەپارتامەنتىنىڭ بەرەشەكپەن جۇمىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى قايسار ارىننىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ سالىق بەرەشەگىن ءوندىرىپ الۋ ءتارتىبى جاڭارتىلعان. ەندى شەكتەۋ شارالارى بەرەشەك مولشەرىنە قاراي كەزەڭ-كەزەڭىمەن قولدانىلادى.
20 ا ە ك- كە دەيىن - ەسكەرتۋ مەن ءوسىمپۇل
ەگەر سالىق بەرەشەگىنىڭ سوماسى 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن (2025-جىلعى ەسەپ بويىنشا 86500 تەڭگە) بولسا، سالىق ورگاندارى قاتاڭ شارالارعا بارمايدى. بۇل جاعدايدا تەك ءوسىمپۇل ەسەپتەلىپ، سالىق تولەۋشىگە بەرەشەك تۋرالى حابارلاما جىبەرىلەدى.
بۇل حابارلامادا سالىق تولەۋشىنىڭ ناقتى قارىز سوماسى كورسەتىلەدى. باسقا شەكتەۋ شارالارى قولدانىلمايدى، - دەدى قايسار ارىن.
20-45 ا ە ك ارالىعى - شوتتار بۇعاتتالادى
ال سالىق بەرەشەگى 20 ا ە ك- تەن اسقان جاعدايدا، سالىق ورگانى باسقا فورماتتاعى حابارلاما جولدايدى. مۇنداي كەزدە مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى بەرەشەكتى ءوندىرۋدىڭ تولىق سيكلىن ىسكە قوسادى.
اتاپ ايتقاندا:
ءوسىمپۇل ەسەپتەلەدى؛
بانك شوتتارى بويىنشا شىعىس وپەراتسيالارى توقتاتىلادى؛
كاسسا جانە ينكاسسالىق وكىم حاتتار ارقىلى ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ شارالارى قولدانىلادى.
بۇل شەكتەۋلەر بەرەشەك مولشەرى 45 ا ە ك- كە دەيىن (2025-جىلى 194625 تەڭگە) بولعان جاعدايدا جۇزەگە اسىرىلادى.
ەگەر سالىق بەرەشەگى 45 ا ە ك- تەن اسىپ كەتسە، ءوندىرىپ الۋدىڭ بارلىق زاڭدى تەتىكتەرى ىسكە قوسىلادى. بۇل جاعدايدا:
دەبيتورلىق بەرەشەك ارقىلى ءوندىرىپ الۋ؛
مۇلىكتى تۇگەندەۋ جانە ونى ساتۋ؛
سوت شەشىمىمەن سالىق تولەۋشىنى بانكروت دەپ تانۋ شارالارى قولدانىلۋى مۇمكىن.
حابارلاما قالاي جەتكىزىلەدى؟
سالىق تولەۋشىنىڭ حابارلامانى جەكە كابينەتىندە ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبا ارقىلى اشۋى ونى العانىنىڭ دالەلى بولىپ سانالادى. ەگەر مۇنداي راستاۋ بولماسا، حابارلاما قاعاز تۇرىندە پوشتا نەمەسە كۋرەرلىك قىزمەت ارقىلى جەتكىزىلەدى.
ايىپپۇلدار مەن ءوسىمپۇلدار كەشىرىلەدى
سونىمەن قاتار قايسار ارىن 2026-جىلدان باستاپ ميكرو جانە شاعىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە قاتىستى جاڭا جەڭىلدىك تەتىگى ىسكە قوسىلعانىن ايتتى.
ۇكىمەت بەيىمدەلۋ كەزەڭىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن جاڭا سالىق كودەكسى اياسىندا ايىپپۇلدار مەن ءوسىمپۇلداردى ەسەپتەن شىعارۋ مەحانيزمىن ەنگىزدى. قازىرگى تاڭدا بۇل جونىندەگى قارجى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعى ادىلەت مينيسترلىگىندە قارالىپ جاتىر.
ەگەر سالىق تولەۋشى 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان 31-ناۋرىزىنا دەيىن نەگىزگى بەرەشەكتى تولىق وتەسە، ەسەپتەلگەن ءوسىمپۇلدار مەن ايىپپۇلدار اۆتوماتتى تۇردە كەشىرىلەدى، - دەدى ول.
بۇل نورما تولەمدى كەيىنگە قالدىرۋ نەمەسە ءبولىپ تولەۋ قۇقىعى بار ازاماتتارعا دا قاتىستى. نەگىزگى قارىزدى مەرزىمىنەن بۇرىن وتەگەن جاعدايدا دا ايىپپۇل مەن ءوسىمپۇل ەسەپتەن شىعارىلادى.
سونداي-اق سوت شەشىمىمەن بانكروتتىق، وڭالتۋ نەمەسە قايتا قۇرىلىمداۋ راسىمىندە تۇرعان سالىق تولەۋشىلەر دە ەركىن فورمادا ءوتىنىش بەرىپ، 1-قاڭتار مەن 31-ناۋرىز ارالىعىندا سالىق مىندەتتەمەلەرىن ورىنداسا، ايىپپۇلداردان بوساتىلادى.
بۇدان بولەك، 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ ق ق س بويىنشا ەسەپكە تۇرماعانى ءۇشىن سالىنعان، ءبىراق ءوندىرىپ الۋعا جىبەرىلمەگەن ايىپپۇلدار دا جەكە تارتىپپەن ەسەپتەن شىعارىلادى.