سالىنىپ جاتقان ۇيدەن «وتباسى» ارقىلى يپوتەكا راسىمدەۋ: قانداي تالاپ قويىلادى؟
استانا. KAZINFORM - ق ر ءو ق م قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسى باقىتجان جۇنىسبەكوۆ قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ «قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسى» ا ق كەپىلدىگىن الۋى پاتەر ساتىپ الۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ مەحانيزمىن ايتارلىقتاي نىعايتاتىنىن ايتتى.
- قۇرىلىس سالۋشى مەن ۋاكىلەتتى كومپانيا كەپىلدىك الۋ ءۇشىن «قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسى» ا ق-عا (ق ت ك) جۇگىنىپ، جوبانىڭ زاڭدىق تازالىعىن، ەكونوميكالىق ورىندىلىعىن جانە تاراپتاردىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن راستايتىن قاجەتتى قۇجاتتار پاكەتىن ۇسىنادى. ق ت ك جوباعا كەشەندى باعالاۋ جۇرگىزەدى، وعان تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق، قارجىلىق جانە زاڭدىق ساراپتاما، سونداي-اق تاۋەكەلدەر مەن قارجىلاندىرۋ قۇرىلىمىن تالداۋ كىرەدى. كەپىلدىك بەرۋ تۋرالى شارتقا قول قويىلعانعا دەيىن ۋاكىلەتتى كومپانيا باس مەردىگەرمەن شارت جاساسۋعا جانە «ق ت ك» ا ق مەن ينجينيرينگتىك ۇيىممەن ءۇشجاقتى كەلىسىمگە قول قويۋعا مىندەتتى. ينجينيرينگتىك ۇيىم تەحنيكالىق قاداعالاۋدى، قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىنىڭ مەرزىمى مەن كولەمىن باقىلاۋدى، سونداي-اق ۇلەسكەرلەردىڭ قاراجاتىن ماقساتتى پايدالانۋ مونيتورينگىن جۇزەگە اسىرادى، - دەدى ول و ك ق الاڭىنداعى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونداي-اق ول بارلىق الدىن الا راسىمدەر اياقتالعاننان كەيىن ق ت ك مەن ۋاكىلەتتى كومپانيا اراسىندا كەپىلدىك بەرۋ تۋرالى شارت جاسالىپ، وندا تاراپتاردىڭ مىندەتتەمەلەرى مەن كەپىلدىك جاعدايىن تانۋ شارتتارى بەكىتىلەتىنىن ايتتى.
- ءبىرىڭعاي وپەراتوردىڭ كەپىلدىگى ۇلەسكەرگە قوسىمشا مۇلىكتىك كەپىلزاتسىز-اق سالىنىپ جاتقان تۇرعىن ۇيگە يپوتەكالىق نەسيە راسىمدەۋگە، سونداي-اق «وتباسى بانكى» جۇيەسىنىڭ قۇرالدارى ارقىلى زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسىلايشا، كەپىلدىك تەتىگى ۇلەسكەرلەرگە سەنىمدى قۇقىقتىق قورعاۋدى، قۇرىلىس قارجىلاندىرۋىنىڭ اشىقتىعىن جانە قۇرىلىس سالۋشىدا قارجىلىق تاۋەكەلدەر تۋىنداعان جاعدايدا جوبانىڭ اياقتالۋىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى باقىتجان جۇنىسبەكوۆ.
ەسكە سالساق، 30-ماۋسىمدا مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا، اۆتوموبيل جولدارىنا ۇلەستىك قاتىسۋ جانە مۇگەدەك ادامداردى تاسىمالداۋ بويىنشا قىزمەتتەر كورسەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» ق ر زاڭ قابىلداندى. جاڭا زاڭ ەلىمىزدە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ۇلەستىك قاتىسۋ سالاسىنداعى سىن-قاتەرلەردى ازايتىپ، قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ جوسىقسىز تاجىريبەسىن رەتتەۋگە باعىتتالعان نورمالار بار.
سونداي-اق جاڭا زاڭعا ساي، ەندى قۇرىلىس كومپانياسىنان قولما-قول اقشاعا پاتەر نەمەسە تۇرعىن ەمەس جاي ساتىپ الۋعا تىيىم سالىنادى. ول تۇرعىن ءۇي الىپساتارلىعىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جاسالىپ جاتىر.