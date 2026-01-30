سالتانات تومپيەۆا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان كولىك مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ (ICAO) باس حاتشىسى حۋان كارلوس سالازاردىڭ شەشىمىمەن ICAO-نىڭ عالامدىق ەلشىلەر باعدارلاماسى اياسىندا ەلشى بولىپ تاعايىندالدى.
بۇل تاعايىنداۋ ICAO تاراپىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا كورسەتىلگەن جوعارى سەنىمدى بىلدىرەدى ءارى ەلدىڭ حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا كۇن ءتارتىبىن ىلگەرىلەتۋگە قوسقان ۇلەسىنىڭ مويىندالۋى بولىپ سانالادى.
قازاقستان وكىلى ICAO-نىڭ 56 مەملەكەتتى بىرىكتىرەتىن ەۋروپالىق جانە سولتۇستىك اتلانتيكالىق وڭىرلىك بيۋروسى (EUR/NAT) شەڭبەرىندە ىرىكتەلدى. قازاقستاننىڭ تاڭدالۋى ەلدىڭ ICAO-نىڭ 2026-2050 -جىلدارعا ارنالعان ستراتەگيالىق جوسپارىندا ايقىندالعان باسىمدىقتاردى ىسكە اسىرۋداعى بەلسەندى ءارى ءتيىمدى ءرولىن كورسەتەدى.
ICAO ەلشىسى رەتىندەگى قىزمەتىندە سالتانات تومپيەۆا ازاماتتىق اۆياتسيانى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا، اتاپ ايتقاندا اۆياتسيا سالاسىنىڭ ورنىقتى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋ، بىلىكتى اۆياتسيا ماماندارىن دايارلاۋ جانە تارتۋ، سونداي-اق سالاداعى ايەلدەر مەن جاستاردىڭ قاتىسۋىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا حاباردارلىقتى ارتتىرۋعا ۇلەس قوساتىن بولادى.
اتالعان قىزمەت ەرىكتى نەگىزدە جانە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى مەن ICAO-نىڭ تاۋەلسىزدىك، بەيتاراپتىق جانە ەتيكا قاعيداتتارىن قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كولىك مينيسترلىگى بۇل تاعايىنداۋ قازاقستاننىڭ جاھاندىق ازاماتتىق اۆياتسيا جۇيەسىندەگى بەلسەندى ءرولىن، سونداي-اق ورنىقتى دامۋ، ينكليۋزيۆتىلىك جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق باستامالارعا بەرىك ۇستانىمىن راستايتىنىن اتاپ وتەدى.