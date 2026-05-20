سالقىن سۋمەن جۋىنۋ ارىقتاۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - سالقىن دۋش ارتىق سالماقتان ارىلۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن. مۇنداي قورىتىندىعا نيدەرلاند پەن ۇلىبريتانيا عالىمدارى كەلدى.
ولار زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن سەمىزدىك جونىندەگى ەۋروپا كونگرەسىندە جاريالادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
University of Nottingham جانە Leiden University Medical Center ماماندارى ارتىق سالماعى بار ادامدارعا سۋىقتىڭ ۇزاق اسەرى قالاي ىقپال ەتەتىنىن زەرتتەگەن. تاجىريبەگە ارتىق سالماعى نەمەسە سەمىزدىگى بار 47 ەرەسەك ادام قاتىسقان.
ەرىكتىلەردىڭ جارتىسىنا مۇز سالىنعان ارنايى جيلەتتەر مەن بەلدىك بەرىلدى. قۇرىلعىلارداعى گەل پاكەتتەر مۇزداتقىشتا ساقتالىپ، 15 °C تەمپەراتۋرانى ۇستاپ تۇرعان. قاتىسۋشىلار بۇل جيلەتتەردى جۇقا فۋتبولكانىڭ سىرتىنان كۇن سايىن تاڭەرتەڭ ەكى ساعاتتان كيىپ جۇرگەن جانە سول ۋاقىتتا كۇندەلىكتى ىستەرىن جالعاستىرعان.
التى اپتادان كەيىن وسى توپ ورتا ەسەپپەن 0,9 كەلى سالماق تاستاعان. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جوعالعان سالماقتىڭ باسىم بولىگى ماي تىندەرىنىڭ ەسەبىنەن كەتكەن. ال باقىلاۋ توبىنداعى ادامدار كەرىسىنشە ورتاشا ەسەپپەن 0,6 كەلى قوسقان.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى دوكتور ماريەتت بۋن مۇنداي ءادىس ءۇي جاعدايىندا قولدانۋعا ىڭعايلى ءارى ارزان ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل دۇرىس تاماقتانۋ مەن فيزيكالىق بەلسەندىلىككە قوسىمشا قۇرال رەتىندە پايدالى بولۋى مۇمكىن.
عالىمدار سۋىقتىڭ اسەرى قوڭىر ماي ءتىنىن بەلسەندىرەتىنىن ءتۇسىندىردى. بۇل ءتىن اعزاداعى ماي قورىن جىلۋعا اينالدىرىپ، ەنەرگيا جۇمسايدى. سونىمەن قاتار، ءادىس قانداعى قانت پەن ماي دەڭگەيىنە، قابىنۋ پروتسەستەرىنە دە وڭ ىقپال ەتۋى ىقتيمال.
قازىر زەرتتەۋشىلەر سۋىق دۋشتىڭ دا وسىنداي اسەرى بار- جوعىن تەكسەرىپ جاتىر. ءبىراق ولار وتە سۋىق سۋعا ءتۇسۋ قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، ويتكەنى ول اعزادا «سۋىق شوك» تۋدىرۋى ىقتيمال.