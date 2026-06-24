سالقىن كوفەنىڭ زيانى بار - دارىگەر
استانا. KAZINFORM - كۇن ىستىقتا كوپ ادام سۋدىڭ ورنىنا سالقىن كوفە ىشكەندى دۇرىس كورەدى. پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى دميتري كارپەنكونىڭ ايتۋىنشا، سالقىن كوفەنىڭ ءوزى قاۋىپتى ەمەس.
- مۇزداي سۋسىندار اسقازانعا زيان كەلتىرەدى نەمەسە اسقازان-ىشەك جولدارىنىڭ اۋرۋلارىن تۋدىرۋى مۇمكىن دەگەن پىكىر كەڭ تارالعان. سول راس پا؟
- دەنى ساۋ ادامنىڭ اسقازانىنا سالقىن كوفەنىڭ زيان كەلتىرەتىنىن دالەلدەيتىن عىلىمي دەرەكتەر جوق. كەيبىر ادامداردا وتە سالقىن سۋسىندار قىسقا مەرزىمدى جايسىزدىقتى، وڭەشتىڭ ءتۇيىلۋىن نەمەسە اسقازاندا جاعىمسىز سەزىمدەردى تۋدىرۋى مۇمكىن. الايدا بۇل - اۋرۋدىڭ دامۋىنا سەبەپ بولاتىن فاكتور ەمەس، جەكە اعزالىق ەرەكشەلىك. نەگىزگى قاۋىپ سالقىن كوفەنىڭ ىستىق كوفەگە قاراعاندا الدەقايدا جەڭىل ءارى تەز ىشىلەتىندىگىندە. سونىڭ سالدارىنان ادام ءوزى بايقاماي-اق جوسپارلاعاننان الدەقايدا كوپ كوفەين تۇتىنىپ قويۋى مۇمكىن.
- ءارتۇرلى كوفە تۇرلەرىنىڭ ءبىر ليترىندە قانشا كوفەين بولادى؟
- كوفەين مولشەرى ونى دايىنداۋ تاسىلىنە بايلانىستى وزگەرەدى. مىسالى:
1 ليتر امەريكانو قۇرامىندا 300- 600 م گ كوفەين بولۋى مۇمكىن؛
1 ليتر كولد-بريۋدا 400- 1000 م گ نەمەسە ودان دا كوپ كوفەين بولادى؛
1 ليتر ايس- لاتتەدە ءسۇتتىڭ بولۋىنا بايلانىستى كوفەين ازداۋ بولعانىمەن، ونىڭ مولشەرى دە ەداۋىر بولۋى مۇمكىن.
كوپشىلىك دەنى ساۋ ەرەسەك ادامدار ءۇشىن تاۋلىگىنە 400 م گ-عا دەيىنگى كوفەين تۇتىنۋ قاۋىپسىز دەپ ەسەپتەلەدى. بۇل كورسەتكىش حالىقارالىق ساراپشى ۇيىمدار تاراپىنان دەنساۋلىققا ەلەۋلى قاۋىپ تۋدىرمايتىن دەڭگەي رەتىندە ءجيى كورسەتىلەدى.
ال بۇل مولشەردەن ۇنەمى اسىپ كەتۋ ءارتۇرلى جاناما اسەرلەردىڭ پايدا بولۋ ىقتيمالدىعىن ايتارلىقتاي ارتتىرادى.