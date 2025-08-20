سالماعى 672 توننا بولاتىن شىركەۋ جاڭا ورىنعا كوشىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - شۆەتسيانىڭ كيرۋنا قالاسىندا 1912 -جىلى سالىنعان شىركەۋ عيماراتى تولىقتاي باسقا جەرگە كوشىرىلەدى. سالماعى 672 توننا بولاتىن نىسان الىپ دوڭگەلەكتى پلاتفورماعا قويىلىپ، بەس شاقىرىم جول ءجۇرىپ وتەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كوشىرۋ جۇمىستارى ەكى كۇنگە سوزىلادى، سەبەبى پروتسەسسيا ەڭ كوبى ساعاتىنا 500 مەتر جىلدامدىقپەن قوزعالادى.
113 جىلدىق تاريحى بار شىركەۋدى كوشىرۋ قاجەتتىلىگى ءبىر عاسىردان استام ۋاقىت بويى جۇرگىزىلىپ كەلە جاتقان تەمىر رۋداسىن ءوندىرۋ سالدارىنان جەردىڭ وتىرۋ قاۋپى تۋىنداعاندىقتان پايدا بولدى.
عيماراتتىڭ بيىكتىگى - 35 مەتر، ەنى - 40 مەتر. سالماعى 672 توننا شىركەۋ 1950 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدە سالىنعان شۆەتسياداعى ەڭ ادەمى عيمارات دەپ تانىلعان.
سالىنىپ بەرى ول شۆەتسيانىڭ قيىر سولتۇستىگىنىڭ سيمۆولىنا ءارى باستى كورىكتى ورنىنا اينالعان. كيرۋنا قالاسى پوليار شەڭبەرىنەن 145 شاقىرىم سولتۇستىكتە ورنالاسقان.