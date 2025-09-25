Salem، دجەكي چان! اكتەردىڭ الماتىعا نە ءۇشىن كەلگەنى بەلگىلى بولدى
الماتى. قازاقپارات - Salem Entertainment قابىرعاسىندا الەمدىك كينەماتوگرافيا اڭىزى - اكتەر، سەناريست، رەجيسسەر جانە پروديۋسەر دجەكي چانمەن جۇمىس كەزدەسۋى ءوتتى.
كومپانيا مالىمەتىنشە، تاراپتار ءىرى بىرلەسكەن جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا كىرىسكەن. الماتىدا بولعان ۋاقىتىندا اكتەر كوماندامەن بىرگە الداعى كارتينانىڭ ءتۇسىرىلىم الاڭدارىن تاڭدادى.
فيلمنىڭ نەگىزگى بولىگى قازاقستاندا تۇسىرىلمەك.
دجەكي چان ءوزىنىڭ رەسمي پاراقشاسىندا: «الماتىدا ءتۇسىرىلىم الاڭدارىن تاڭدادىم. كورسەتكەن قوناقجايلىلىعى ءۇشىن Salem Entertainment-كە العىس ايتامىن»، - دەپ جازعان.
- تولىعىراق مالىمەتتى ازىرگە قۇپيا ساقتايمىز. ءبىراق سەنىڭىزدەر، الدا سىزدەردى عالامات جاڭالىقتار كۇتىپ تۇر. جاڭالىقتارىمىزدى باقىلاپ وتىرىڭىزدار، ەڭ قىزىقتىسى ءالى الدا، - دەلىنگەن Salem Entertainment حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن دجەكي چان الماتىعا كەلگەنى حابارلانعان بولاتىن.