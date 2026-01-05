سالاۋاتتى كۇن تارتىبىنە قالاي كوشۋگە بولادى؟
استانا. KAZINFORM - ۇيقىنىڭ ساپاسى، تاماقتانۋ ءتارتىبى، دەنە بەلسەندىلىگى، سونداي-اق كوفەيندى تۇتىنۋ دەڭگەيى ادامنىڭ جالپى دەنساۋلىعى مەن جۇمىس قابىلەتىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جازعى دەمالىستان نەمەسە ۇزاق ۇزىلىستەن كەيىن كۇن ءتارتىبىن قايتا قالىپقا كەلتىرۋ اعزا ءۇشىن ماڭىزدى كەزەڭ بولىپ سانالادى.
ناقتى ماقسات قويۋ ماڭىزدى
كۇن ءتارتىبىن وزگەرتۋ ناقتى ماقساتتاردان باستالۋى ءتيىس. ولار تىم كۇردەلى بولماۋى كەرەك جانە كۇندەلىكتى ومىرگە وڭاي ەنگىزىلەتىندەي بولعانى ءجون. مىسالى، تۇراقتى ۇيقى رەجيمىن قالىپتاستىرۋ، تاماقتانۋ ۋاقىتىن رەتتەۋ نەمەسە كۇن سايىن از دا بولسا قوزعالىستى ارتتىرۋ. مۇنداي شاعىن قادامدار ۇزاق مەرزىمدى ناتيجەگە جەتكىزەدى.
ۇيقى دەنساۋلىق كەپىلى
دۇرىس ۇيقى اعزانىڭ تولىق قالپىنا كەلۋىنە مۇمكىندىك بەرەتىن باستى فاكتورلاردىڭ ءبىرى. ۇيقىنىڭ جەتىسپەۋى شارشاۋ، زەيىننىڭ تومەندەۋى جانە كوڭىل كۇيدىڭ وزگەرۋىنە الىپ كەلەدى. دارىگەرلەر ەرەسەك ادامعا تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 7-9 ساعات ۇيقى قاجەت ەكەنىن ايتادى.
ماماندار الدىمەن تاڭەرتەڭگى ويانۋ ۋاقىتىن بەلگىلەۋگە كەڭەس بەرەدى. سول ۋاقىتقا قاراي كەشكى ۇيقى ۋاقىتى دا جوسپارلانۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار، ۇيىقتار الدىندا تەلەفون، كومپيۋتەر جانە تەلەديداردى قولدانۋدى شەكتەۋ قاجەت. ەڭ باستىسى، ۇيقى مەن ويانۋ ۋاقىتىن كۇن سايىن تۇراقتى ساقتاۋ.
تاماق تانۋ ءتارتىبىن بىرتىندەپ وزگەرتۋ كەرەك
دەمالىس كەزىندە تاماقتانۋ ءتارتىبى جيى بۇزىلادى. سوندىقتان ونى بىردەن ەمەس، بىرتىندەپ قالپىنا كەلتىرگەن دۇرىس. ماماندار كۇندەلىكتى راتسيوندا كوكونىس پەن جەمىستىڭ، ەت پەن بالىقتىڭ، جارمالاردىڭ جانە ءسۇت ونىمدەرىنىڭ بولعانىن ۇسىنادى.
كۇنىنە 4-5 رەت از مولشەرمەن تاماقتانۋ اس قورىتۋعا جەڭىل ءارى ارتىق تاماقتانۋدىڭ الدىن الادى. قانت مولشەرى جوعارى تاعامدار مەن تەز دايىندالاتىن ونىمدەردى شەكتەۋ دە ماڭىزدى. الدىن الا ءمازىر قۇرۋ جانە ۇيدەن تاماق الىپ ءجۇرۋ، دۇرىس تاماقتانۋعا كومەكتەسەتىن ءتيىمدى تاسىلدەردىڭ ءبىرى.
كوفە مەن سۋ مولشەرىن باقىلاۋ قاجەت
كوفەين سەرگەكتىك بەرگەنىمەن، ونى شامادان تىس قولدانۋ ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا جانە مازاسىزدىققا اكەلۋى مۇمكىن. سوندىقتان ماماندار كوفەنى كۇننىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا ءىشىپ، مولشەرىن شەكتەۋگە كەڭەس بەرەدى.
سونداي-اق اعزاعا جەتكىلىكتى مولشەردە سۋ ءتۇسۋى قاجەت. ورتاشا ەسەپپەن ەرەسەك ادام كۇنىنە شامامەن 2 ليتر تازا سۋ ءىشۋى كەرەك. سۋ زات الماسۋدى جاقسارتىپ، اعزانىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەۋىنە كومەكتەسەدى.
دەنە بەلسەندىلىگىنە دۇرىس ورالۋ ماڭىزدى
ۇزاق ۇزىلىستەن كەيىن سپورتپەن اينالىسۋدى بىردەن قارقىندى تۇردە باستاۋ دۇرىس ەمەس. الدىمەن جەڭىل جاتتىعۋلاردان، سەرۋەندەۋدەن نەمەسە سوزىلۋدان باستاۋ ۇسىنىلادى. جۇكتەمەنى بىرتىندەپ ارتتىرۋ بۇلشىقەتتەر مەن بۋىنداردىڭ بەيىمدەلۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
ماماندار سونداي-اق جاتتىعۋ كەزىندە اعزانىڭ سيگنالدارىن ەسكەرۋگە كەڭەس بەرەدى. ەگەر شارشاۋ نەمەسە جايسىزدىق سەزىلسە، دەمالعان ءجون.
جۇمىس ىرعاعىنا بەيىمدەلۋ
دەمالىستان كەيىن جۇمىسقا قايتا ورالۋ كوپتەگەن ادامدار ءۇشىن قيىندىق تۋدىرادى. بۇل اعزانىڭ تىنىعۋ رەجيمىنەن بەلسەندىلىككە اۋىسۋىمەن بايلانىستى. ماماندار العاشقى كۇندەرى جۇمىس كولەمىن دۇرىس جوسپارلاپ، كۇردەلى تاپسىرمالاردى بىرتىندەپ قولعا الۋعا كەڭەس بەرەدى.
سونىمەن قاتار، جۇمىسقا شىعاردان بىرنەشە كۇن بۇرىن ۇيقى رەجيمىن قالپىنا كەلتىرۋ ماڭىزدى. ءوز ماماندىعىنىڭ وڭ تۇستارىن ەسكە ءتۇسىرۋ دە پسيحولوگيالىق تۇرعىدان بەيىمدەلۋگە كومەكتەسەدى.
