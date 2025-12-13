ساكەن بيبوسىنوۆ ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىگىنىڭ دۋباي قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا فينالدا ەل قۇراماسىنان ساكەن بيبوسىنوۆ (54 كەلى) شارشى الاڭعا شىقتى.
وتانداسىمىز فينالدا رەسەيلىك ۆياچەسلاۆ روگوزينمەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. ءبىرىنشى راۋندتا تورەشىلەردىڭ ەكەۋى ساكەننىڭ جەڭىسىنە قولداۋ بىلدىرسە، قالعانى رەسەيلىك بوكسشىنىڭ باسىمدىعىن مويىندادى. ەكىنشى راۋندتا ول قارسىلاسىنان 5:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. شەشۋشى راۋندتا دا ساكەن جيناقى قيمىلدادى. وسىلايشا ول ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتاندى.
قازىرگە دەيىن وتانداسىمىز فاكي يسسا فاكي (تانزانيا)، كاتەگو كەوراپەتسە (بوتسۆانا)، زامبيالىق مۋەنگو مۋالە سىندى قارسىلاستارىن قاپى قالدىردى.
ساكەن بيبوسىنوۆ — ۇلتتىق قۇراما ساپىنداعى تاجىريبەلى بوكسشىنىڭ ءبىرى. 1992 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن بىلعارى قولعاپ شەبەرى 2020 -جىلى توكيو وليمپياداسىندا قولا السا، الەم چەمپيوناتىندا 2021 -جىلى - التىن، 2019 -جىلى - قولا مەدالعا قول جەتكىزدى. سونداي-اق ازيا چەمپيوناتىندا كۇمىس (2022) جانە قولا (2021) جۇلدەگەر اتاندى.
ەندى ەل قۇراماسىنان ورازبەك اسىلقۇلوۆ (57 كەلى) تاجىكستاندىق حۋسراۆحون راحيموۆ، ابىلايحان ءجۇسىپوۆ (71 كەلى) رەسەيلىك سەرگەي كولدەنكوۆ، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى) رەسەيلىك يسمايل مۋتسولگوۆپەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
اتالعان دودادا باق سىناعان وتانداستارىمىز تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ (48 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (63,5 كەلى) قولا جۇلدەنى قاناعات تۇتتى. سونداي-اق قازاقستاندىق دانيال ءسابيت (51 كەلى)، سەرىك تەمىرجانوۆ (60 كەلى)، ءساناتالى تولتايەۆ (67 كەلى)، ەراسىل جاقپەكوۆ (80 كەلى)، داۋلەت تولەمىسوۆ (86 كەلى)، نۋرماگامەد يۋسۋپوۆ (92 كەلى) جانە نۇرلان ساپارباي (92 كەلىدەن جوعارى) جارىستى ەرتە اياقتادى.
ايتا كەتسەك، الەمدىك دودادا رەسەي قۇراماسىنان 12 بوكسشى التىنعا تالاسۋعا مۇمكىندىك العان ەدى. ال وزبەكستان ساپىنان 6 بوكسشى فينالعا شىقسا، قازاقستاننان - 4، ازەربايجان، بەلارۋس، قىرعىزستان جانە تاجىكستاننان 1 بوكسشى جەڭىستىڭ ەڭ بيىك تۇعىرىنا كوتەرىلۋگە مۇمكىندىك الدى.
بۇعان دەيىن دۋبايداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا باق سىنايتىن قازاقستاندىق بوكسشىلار شارشى الاڭعا قاشان شىعاتىنىن جازعان ەدىك.