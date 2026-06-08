ساحارادا سۋسىز قالعان 49 ادام اجال قۇشتى
استانا. KAZINFORM - نيگەردىڭ سولتۇستىگىندەگى ساحارا شولىندە جۇك كولىگى بۇزىلىپ قالعاننان كەيىن 49 ادام شولدەن قازا تاپتى.
قۇربان ايت مەرەكەسىن وتباسىمەن قارسى الۋ ءۇشىن جولعا شىققان جولاۋشىلار بىرنەشە كۇن بويى سۋسىز قالىپ، اپتاپ ىستىقتىڭ قۇربانى بولعان. تەك 2 ادام عانا ونداعان شاقىرىمدى جاياۋ ءجۇرىپ ءوتىپ، كومەك شاقىرعان، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قايعىلى وقيعا قالاي بولدى؟
نيگەر بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جولاۋشىلار مىنگەن جۇك كولىگى ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى ءشولدى ايماقتا ىستەن شىققان. كولىكتەگى ادامدار مالي ەلىنەن قۇربان ايت مەرەكەسىن وتباسىمەن بىرگە وتكىزۋ ءۇشىن نيگەرگە قايتىپ كەلە جاتقان.
كولىك بۇزىلعاننان كەيىن جولاۋشىلار بىرنەشە كۇن بويى ءشولدىڭ ورتاسىندا قالىپ قويعان. سۋ قورى تاۋسىلىپ، اپتاپ ىستىقتان ادامداردىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاعان. ناتيجەسىندە كەمىندە 49 ادام كوز جۇمدى.
قۇتقارۋشىلار وقيعا ورنىنا جەتكەندە كولىكتىڭ استىندا جانە اينالاسىندا ونداعان ادامنىڭ جانسىز دەنەسىن تاپقان.
ەكى ادام امان قالعان
قايعىلى وقيعادان تەك ەكى ادام عانا امان قالعان. ولار 50 شاقىرىمنان استام جولدى جاياۋ ءجۇرىپ ءوتىپ، الدىمەن سۋ كوزىنە جەتكەن. كەيىن جاقىن ماڭداعى اسساماكا ەلدى مەكەنىنە بارىپ، بيلىك ورگاندارىنا حابار بەرگەن.
ولاردىڭ دەر كەزىندە جەتكىزگەن اقپاراتىنىڭ ارقاسىندا قۇتقارۋ جۇمىستارى باستالعان.
ساحارا نەگە قاۋىپتى؟
ساحارا - الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ىستىق ءشول. ونىڭ اۋماعى شامامەن 9 ميلليون شارشى شاقىرىمدى قۇرايدى. كۇندىز كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 50+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
مۇنداي جاعدايدا ادام اعزاسى سۋدى وتە جىلدام جوعالتادى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، شولدە سۋ قورى بولماسا، ادام بىرنەشە كۇننىڭ ىشىندە ومىرىنە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
نيگەردىڭ سولتۇستىگى افريكادان ەۋروپاعا جەتۋگە تىرىساتىن ميگرانتتار مەن بوسقىنداردىڭ نەگىزگى ترانزيتتىك باعىتتارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
كوپتەگەن ادام جاقسى ءومىر ىزدەپ نەمەسە قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا قاۋىپتى ساپارعا شىعادى. الايدا ۇزاق جول، كولىك اقاۋلارى، سۋ تاپشىلىعى مەن اپتاپ ىستىق ولاردىڭ ومىرىنە ۇلكەن قاۋىپ توندىرەدى.
حالىقارالىق ۇيىمدار مالىمەتىنشە، جىل سايىن ساحارا شولىندە جۇزدەگەن ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتەدى نەمەسە شولدەن، اشتىقتان جانە سۋسىزدىقتان كوز جۇمادى.
ساراپشىلار بۇل وقيعانى افريكاداعى كوشى-قون ماسەلەسىنىڭ تاعى ءبىر اۋىر سالدارى دەپ باعالاپ وتىر. سەبەبى ساحارا ارقىلى وتەتىن كوپتەگەن باعىتتا ينفراقۇرىلىم جوق، بايلانىس جۇيەسى ءالسىز جانە توتەنشە جاعدايدا كومەككە جۇگىنۋ وتە قيىن.
نيگەردەگى سوڭعى قايعىلى جاعداي ءشولدى ايماقتارداعى ساپاردىڭ قانشالىقتى قاۋىپتى ەكەنىن تاعى ءبىر رەت كورسەتتى. ءبىر عانا كولىكتىڭ بۇزىلۋى ونداعان ادامنىڭ ءومىرىن جالمادى.