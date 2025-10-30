ساۋدا تاريفىن تومەندەتۋ ءۇشىن وڭتۇستىك كورەيا ا ق ش-قا 350 ميلليارد دوللار تولەيدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا ا ق ش-تان مۇناي مەن گاز ساتىپ الۋ جونىندەگى كەلىسىمگە كەلدى. بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوز الەۋمەتتىك جەلىسى Truth Social پاراقشاسىندا جازدى.
ا ق ش باسشىسى ءوزىنىڭ جازباسىندا وڭتۇستىك كورەيانىڭ ا ق ش-قا ساۋدا ءتاريفىن تومەندەتۋ ءۇشىن 350 ميلليارد دوللار تولەۋگە كەلىسىم جاساعانىن ايتتى.
«سونىمەن قاتار ولار ءبىزدىڭ مۇناي مەن گازىمىزدى ءىرى كولەمدە ساتىپ الۋعا كەلىستى، ال باي وڭتۇستىك كورەيا كومپانيالارى مەن بيزنەسمەندەرىنىڭ ءبىزدىڭ ەلگە سالاتىن ينۆەستيتسياسى 600 ميلليارد دوللاردان اسادى.
ءبىزدىڭ قازىرگى اسكەري وداق بۇرىنعىدان دا كۇشتى جانە وسى نەگىزدە مەن ولارعا قازىرگى قولدانىستاعى ەسكىرگەن ديزەلدىك سۇڭگۋىر كەمەلەرىنىڭ ورنىنا اتومدىق سۇڭگۋىر قايىق سالۋعا رۇقسات بەردىم» ، دەدى دونالد ترامپ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي جە ميەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتان اتومدىق سۇڭگۋىر كەمەلەرگە ارنالعان جانارماي الۋعا رۇقسات بەرۋىن سۇراپ، ەلدىڭ اسكەري الەۋەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن قورعانىس بيۋدجەتىن ۇلعايتۋعا ۋادە بەرگەن ەدى.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا، ا ق ش جانە جاپونيا ءۇشجاقتى اسكەري جاتتىعۋدى باستاعانىن جازعانبىز.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى