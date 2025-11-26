ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى نە سەبەپتى ترامپتىڭ اشۋىنا ءتيدى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتونداعى سوڭعى كەزدەسۋ رەسمي كەزدەسۋدەن الشاق بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وتكەن اپتادا اق ۇيدە وتكەن اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى موحاممەد بين سالمان اراسىنداعى كەزدەسۋ اياسىندا يزرايلمەن قارىم-قاتىناستى قالىپقا كەلتىرۋ تۋرالى شيەلەنىسكەن پىكىر الماسۋ بولدى.
يزرايلدىڭ 12 ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ماسەلەنى كوتەرگەن ترامپ ەر-ريادتى دەرەۋ اۆراام كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋعا شاقىردى. تاق مۇراگەرى بۇل يدەيانى تۇبەگەيلى قولداعانىنا قاراماستان، گازا سەكتورىنداعى سوعىستان كەيىن ساۋد ارابياسىنداعى قوعامدىق پىكىر قازىرگى ۋاقىتتا قالىپقا كەلۋدى مۇمكىن ەمەس ەتەتىنىن اتاپ ءوتىپ، باس تارتتى. ا ق ش شەنەۋنىگى يزرايل تەلەارناسىنا اڭگىمە سىپايى، ءبىراق «قيىن» جاعدايدا بولعانىن ايتتى.
- پرەزيدەنتتىڭ كوڭىلى قالىپ، اشۋلاندى. ول تاق مۇراگەرىن كوندىرۋگە تىرىستى، ءبىراق بين سالمان ءوز پوزيتسياسىندا تۇرىپ الدى، - دەدى دەرەككوز.
ارنا دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ساۋد ارابياسىنىڭ كوشباسشىسى بولاشاقتا قارىم-قاتىناستى قالىپقا كەلتىرۋدى جوققا شىعارمادى، ءبىراق جاريا تۇردە ايتىلعان شارتتى قايتالادى: پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋدىڭ «سەنىمدى، قايتىمسىز جانە ۋاقىتپەن شەكتەلگەن» جولىنىڭ بولۋى. يزرايل ۇكىمەتى ەكى مەملەكەتتى شەشىمگە قاراي ىلگەرىلەۋدى ۇسىناتىن كەز كەلگەن تىلگە قارسى.
ۆاشينگتونداعى ساۋد ارابياسىنىڭ ەلشىلىگى باسىلىمعا تۇسىنىكتەمە بەرۋدەن باس تارتتى، ال اق ءۇي تەك «پرەزيدەنت ترامپ بارلىق تاياۋ شىعىس ەلدەرىن اۆراام كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋعا شاقىرادى» دەپ مالىمدەدى. امەريكالىق شەنەۋنىكتەر كەزدەسۋ الدىندا تاق مۇراگەرىنە ۆاشينگتوننىڭ قالىپقا كەلتىرۋدە ىلگەرىلەۋشىلىك كۇتەتىنى انىق ايتىلعانىن حابارلادى. رەسمي مالىمدەمەلەر كەزىندە ترامپ ەر-ريادقا يزرايلگە جەتكىزىلگەن F-35 جويعىش ۇشاقتارىنا قول جەتكىزۋگە جاريا تۇردە ۋادە بەردى. الايدا، كەلەسى كۇنى مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن اڭگىمەسىندە وعان ءسوز بولىپ وتىرعان ۇشاقتاردىڭ «تومەندەتىلگەن» نۇسقاسى ەكەنىنە سەندىردى.
ارنانىڭ ا ق ش پەن يزرايلدەگى دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، رۋبيو ۆاشينگتوننىڭ ا ق ش زاڭناماسىندا بەكىتىلگەندەي، ي د ق- نىڭ ساپالى اسكەري ارتىقشىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتەنەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز يزرايل جاعىنا بۇل ارتىقشىلىقتى بۇزباۋعا مىندەتتەنەتىنىمىزدى حابارلادىق، - دەپ اتاپ ءوتتى امەريكالىق شەنەۋنىك.
بۇل ا ق ش زاڭناماسىندا بەكىتىلگەن قاعيداعا قاتىستى، وعان سايكەس ۆاشينگتون ايماقتاعى كەز كەلگەن ىقتيمال قارسىلاستاردان يزرايلدىڭ تەحنولوگيالىق جانە اسكەري-تەحنيكالىق ارتىقشىلىعىن ساقتاۋعا مىندەتتى.