ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:12, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى «بارسەلونانى» ساتىپ الۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى مۇحاممەد يبن سالمان ءال ساۋد يسپاندىق «بارسەلونا» فۋتبول كلۋبىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.

    Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону»
    Фото: x.com/@F_GallardoTV

    بۇل تۋرالى El Chiringuito TV ءتىلشىسى فرانسۋا گاللاردو X- تەگى جەكە پاراقشاسىندا حابارلادى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى «بارسەلونانى» 10 ميلليارد ەۋروعا ساتىپ الۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساماق.

    الايدا كلۋب مۇشەلەرى مۇنداي ساتىپ الۋعا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن. سەبەبى كلۋب ونداعى سايلاۋ مەن باسقارۋدى قاداعالاپ وتىرعان مۇشەلەرىنىڭ ورتاق مەنشىگىندە.

    ءتىلشىنىڭ جازۋىنشا، «بارسەلونانىڭ» قازىرگى ۋاقىتتا قارىزى 2,5 ميلليارد ەۋرودان اسىپ وتىر.

    Forbes مالىمەتىنشە، يسپان كلۋبىنىڭ قۇنى شامامەن 5,6 ميلليارد دوللار. بۇل ونى الەمدەگى ەڭ قىمبات بەس فۋتبول كومانداسىنىڭ قاتارىنا قوسىپ وتىر.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار