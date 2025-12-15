15:12, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى «بارسەلونانى» ساتىپ الۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى مۇحاممەد يبن سالمان ءال ساۋد يسپاندىق «بارسەلونا» فۋتبول كلۋبىن ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى El Chiringuito TV ءتىلشىسى فرانسۋا گاللاردو X- تەگى جەكە پاراقشاسىندا حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى «بارسەلونانى» 10 ميلليارد ەۋروعا ساتىپ الۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساماق.
الايدا كلۋب مۇشەلەرى مۇنداي ساتىپ الۋعا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن. سەبەبى كلۋب ونداعى سايلاۋ مەن باسقارۋدى قاداعالاپ وتىرعان مۇشەلەرىنىڭ ورتاق مەنشىگىندە.
ءتىلشىنىڭ جازۋىنشا، «بارسەلونانىڭ» قازىرگى ۋاقىتتا قارىزى 2,5 ميلليارد ەۋرودان اسىپ وتىر.
Forbes مالىمەتىنشە، يسپان كلۋبىنىڭ قۇنى شامامەن 5,6 ميلليارد دوللار. بۇل ونى الەمدەگى ەڭ قىمبات بەس فۋتبول كومانداسىنىڭ قاتارىنا قوسىپ وتىر.