ساۋد ارابياسىنداعى بيىك عيماراتتىڭ ىشىندە ورنالاسقان ستاديون تۋرالى ۆيدەو راس پا؟
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى قازاندا الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءزاۋلىم عيماراتتىڭ توبەسىندەگى فۋتۋريستىك ستاديون جوباسى بەينەلەنگەن ۆيدەو كەڭ تارادى.
«پروۆەرەنو» ۆيدەونىڭ راس-وتىرىگىن تەكسەردى، - دەپ حابارلايدى Factcheck.kz.
جازبا اۆتورلارى نىساننىڭ اتاۋى Neom بولاتىنىن، ونىڭ 2032-جىلى اشىلاتىنىن جانە ەكى جىلدان كەيىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ بىرنەشە ويىنى سوندا وتەتىنىن ايتادى. ۆيدەودا بيىك عيماراتتىڭ ءۇش ولشەمدى انيماتسياسى كورسەتىلگەن. عيمارات جوعارى قاراي كەڭەيىپ، توبەسىندە ستاديون ورنالاسقان. بۇل ۆيدەونى Insider UA، «پراۆديۆوستي» Telegram-ارنالارى، سونداي-اق Facebook پەن Instagram قولدانۋشىلارى جاريالاعان. مۇنداي قۇرىلىس جونىندە ت ا س س اگەنتتىگى دە Gulf News ماقالاسىنا سىلتەمە جاساپ جازدى.
2024-جىلى ساۋد ارابياسى 2034-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىن وتكىزەتىن ەل رەتىندە تاڭدالدى. دەگەنمەن بۇگىندە ەلدە FIFA ستاندارتتارىنا تولىق ساي كەلەتىن ەكى ستاديون عانا بار. ءوز وتىنىمىندە ساۋد ارابياسى تۋرنير باستالعانعا دەيىن مۇنداي نىسانداردىڭ سانىن 15 كە جەتكىزۋگە ۋادە بەرگەن.
ءزاۋلىم ستاديون سالۋ جوباسى راسىمەن دە بار. ونى ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، قىزىل تەڭىزدىڭ جاعالاۋىندا سالىنىپ جاتقان فۋتۋريستىك Neom مەگاپوليسىندە تۇرعىزۋ جوسپارلانعان. «Neom ستاديونى - وزىق يننوۆاتسيالاردىڭ كورىنىسى، الەمدەگى ەڭ ەرەكشە نىسانداردىڭ ءبىرى بولادى. ول ساۋد ارابياسىنىڭ كاسىبي فۋتبول كومانداسىنىڭ ءوز الاڭىنا اينالادى»، - دەلىنگەن كورولدىكتىڭ چەمپيوناتتى وتكىزۋگە ارنالعان رەسمي وتىنىمىندە.
وسى قۇجاتتا جوبا تۋرالى ناقتى مالىمەتتەر دە بەرىلگەن. ستاديون Neom مەگاپوليسىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن ەرەكشە سىزىق ءپىشىندى قالا - The Line اۋماعىندا سالىنادى. بۇل قالانىڭ ۇزىندىعى 170 شاقىرىم، ەنى 200 مەتر، ال بيىكتىگى 500 مەتر بولادى.
«Neom-داعى الەم چەمپيوناتىنا ارنالعان بارلىق ءىس-شارا The Line ءبىرىنشى اۋدانىندا وتەدى. ول جارىس باستالعانعا دەيىن تولىق دايىن بولادى. الەمدەگى ەڭ ءىرى جاساندى مارينالاردىڭ بىرىندە ورنالاسقان بۇل ايماققا ستاديون، Fan Festival FIFA الاڭى جانە تۋرنيرگە قاتىستى باسقا دا نىساندار كىرەدى»، - دەلىنگەن وتىنىمدە.
الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازبالاردا ايتىلعانداي، 46 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان ارەنا جەر بەتىنەن 350 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسىپ، تولىقتاي جەل جانە كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەمەك.
جوبانىڭ ۆيزۋاليزاتسياسى رەسمي وتىنىمدە جانە Neom كومپانياسىنىڭ X (بۇرىنعى Twitter) جەلىسىندەگى راستالعان پاراقشاسىندا جاريالانعان. ال الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان ۆيدەو رەسمي جوباعا مۇلدە ۇقسامايدى.
قازاننىڭ باسىندا جەلىدە وسى ستاديوننىڭ تاعى ءبىر ويدان شىعارىلعان نۇسقاسىنىڭ ۆيدەوسى تاراعان. وندا نىسان بيىك عيماراتتىڭ توبەسىندە، الدەقايدا قاراپايىم كورىنىستە ورنالاسقان. الايدا ول ۆيدەو اسا اسەرلى بولمادى.
قورىتىندىلاي كەلە، ساۋد ارابياسىندا راسىمەن 350 مەتر بيىكتىكتە ورنالاساتىن ستاديون سالۋ جوسپارى بار. ءبىراق الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان بەينەروليك - ويدان شىعارىلعان ۆيزۋاليزاتسيا عانا.