ساۋد ارابياسىندا 2025 - جىلى ءولىم جازاسىنا كەسۋ سانى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - بريتاندىق Reprieve قۇقىق قورعاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 2025 جىلدىڭ باسىنان بەرى ساۋد ارابياسىندا كەمىندە 347 ادام ءولىم جازاسىنا كەسىلگەن. بۇل كورسەتكىش 2024-جىلى تىركەلگەن بۇرىنعى رەكوردتان (345 ادام) اسىپ ءتۇستى، دەپ جازدى DW.
2025 - جىلى جازالانعاندار اراسىندا قىلمىس جاسادى دەپ بولجانعان ساتتە كامەلەت جاسىنا تولماعان ەكى جاس، بەس ايەل جانە ءبىر جۋرناليست بار ەكەنى اتاپ وتىلەدى.
ءولىم جازاسىنا كەسىلگەندەردىڭ شامامەن ۇشتەن ەكىسى ەسىرتكىگە قاتىستى قىلمىستار ءۇشىن سوتتالعان.
2023 - جىلى ساۋد ارابياسى بيلىگى ەسىرتكىگە قارسى قاتاڭ كۇرەس جاريالاعان. Der Spiegel باسىلىمى كورولدىك كاپتاگون ەسىرتكىسىنىڭ ءىرى نارىقتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىنىن، ال ونىڭ ەڭ ءىرى وندىرۋشىلەرىنىڭ ءبىرى باشار اساد تۇسىندا سيريا بولعانىن ەسكە سالادى.
Reprieve ۇيىمى ساۋد ارابياسىن «باقىلاۋ باستالعالى بەرگى ەڭ قاندى جىلدى وتكەرگەن ەل» دەپ سيپاتتادى.
ءولىم جازاسىنىڭ بۇدان دا كوپ سانى الەمدە تەك ەكى مەملەكەتتە - قىتاي مەن يراندا تىركەلگەن.