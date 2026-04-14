ساۋد ارابياسى قىتايعا مۇناي جەتكىزىلىمىن ەكى ەسە قىسقارتادى
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسى قىتايعا مۇناي جەتكىزىلىمىن ەكى ەسە قىسقارتپاق، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جەتكىزىلىمنىڭ قىسقارۋى مۇناي باعاسىنىڭ رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتۋى جانە جەتكىزۋ تىزبەكتەرىندەگى ىركىلىستەر اياسىندا ورىن الىپ وتىر.
ساۋد ارابياسى مامىر ايىندا ءوزىنىڭ نەگىزگى ساتىپ الۋشىسى قىتايعا جەتكىزىلەتىن مۇناي كولەمىن ەكى ەسە ازايتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اعىمداعى جىلدىڭ مامىر ايىندا قىتايعا جەتكىزىلەتىن مۇناي كولەمى 20 ميلليون باررەل بولادى. سالىستىرۋ ءۇشىن، ءساۋىر ايىندا كورولدىك 40 ميلليون باررەل مۇناي جونەلتكەن.
جەتكىزىلىمنىڭ قىسقارۋى ساۋد ارابياسىنىڭ ۇلتتىق مۇناي كومپانياسى ازيا نارىعى ءۇشىن باعالاردى رەكوردتىق دەڭگەيگە كوتەرگەننەن كەيىن ورىن العان. بۇل جاعداي ورمۋز بۇعازىنداعى احۋالمەن بايلانىستى.
بۇعان دەيىن فرانسيا مەن ۇلى بريتانيا ورمۋز بۇعازىندا اسكەري- تەڭىز ميسسياسىن قۇرۋ ماسەلەسىن تالقىلايتىنى حابارلانعان بولاتىن.
سونداي-اق ساۋد ارابياسى ەلدەگى ءبىرقاتار ەنەرگەتيكالىق نىسانداردىڭ جۇمىسى ۋاقىتشا توقتاۋىنا بايلانىستى مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن تاۋلىگىنە 600 مىڭ باررەلگە قىسقارتقان.