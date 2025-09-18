ساۋد ارابياسى مەن پاكىستان جاۋدان بىرلەسىپ قورعانباق
استانا. KAZINFORM - ساۋد اربياسىنىڭ رەسمي اقپارات اگەنتتىگى SPA نىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، وسى ەلدە ساپارمەن جۇرگەن پاكىستاننىڭ پرەمەر-ءمينيسترى شاريف ەر-ريادتاعى يەمام سارايىندا ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى مۇحاممەد بين سالمانمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى انادولى.
دەلەگاتسيالاردىڭ قاتىسۋىمەن بولعان رەسمي كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى تاريحي جانە ستراتەگيالىق قارىم- قاتىناستار مەن بىرلەسىپ اتقارىلۋى ءتيىس ءبىرقاتار ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا، بين سالمان مەن پرەمەر- مينيستر شاريف ەكى ەلدىڭ قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ مەن وڭىردە جانە الەمدەگى بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا «بىرلەسكەن ستراتەگيالىق قورعانىس كەلىسىمىنە» قول قويدى.
كەلىسىم ەكى ەل اراسىنداعى قورعانىس سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە كەز كەلگەن شابۋىلعا بىرلەسىپ تويتارىس بەرۋگە باعىتتالعان. كەلىسىم تالاپتارى بويىنشا، ەكى ەلدىڭ بىرەۋىنە جاسالعان شابۋىل ەكى مەملەكەتكە دە جاسالعان بولىپ ەسەپتەلەدى.
SPA نىڭ حابارلاۋىنشا، پاكىستان پرەمەر- ءمينيسترى شاحبەز شاريف ەل استاناسىنا 17-قىركۇيەك كۇنى كەلگەن.
پاكىستاننىڭ Associated Press of Pakistan (APP) رەسمي اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، باۋىرلاس ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا جانە ونى دامىتۋ مۇمكىندىكتەرىنە ارنالعان كەزدەسۋ بارىسىندا كەيىنگى كەزدەگى وڭىردە بولىپ جاتقان وقيعالار دا تالقىلاندى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى ساۋدا 2,5 ەسە وسكەنى تۋرالى حابارلادىق.