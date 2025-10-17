ساۋد ارابياسى مەككەدە اۋقىمدى مەگاجوبانى ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسى مەككەدەگى الەمدەگى ەڭ ۇلكەن مەشىت - ءال-حارام مەشىتىنە ىرگەلەس جاتقان 12 ميلليون شارشى مەتر اۋماقتى يگەرۋدى كوزدەيتىن «كورول سالماننىڭ قاقپاسى» اتتى اۋقىمدى جوبانى ىسكە قوساتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ساۋد ارابياسىنىڭ جاڭالىقتار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەلدىڭ تاق مۇراگەرى ءارى پرەمەر- ءمينيسترى مۋحاممەد بەن سالمان بەن ابدۋلازيز ءال- ساۋد «كورول سالماننىڭ قاقپاسى» جوباسىنىڭ باستالعانىن جاريالادى. بۇل جوبا ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋدى كوزدەيتىن «Vision 2030» ۇلتتىق باعدارلاماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- «كورول سالماننىڭ قاقپاسى» جوباسى ءال- حارام مەشىتىنىڭ جانىندا ستراتەگيالىق ماڭىزى بار جەردە ورنالاسقان. بۇل كوپ فۋنكسيونالدى كەشەن مەككە قالاسىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن ساپالى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋدى، ونى جاھاندىق دەڭگەيدەگى قالا ۇلگىسىنە اينالدىرۋدى ماقسات ەتەدى، - دەلىنگەن ساۋد ارابياسى جاڭالىقتار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
2036 -جىلعا قاراي كەشەن 900000 ادامدى قابىلداي الاتىن بولادى. ول جابىق نامازحانالار مەن اشىق اۋلالاردان، تۇرعىن ۇيلەردەن، مادەني كەڭىستىكتەر مەن قىزمەت كورسەتۋ نىساندارىنان تۇرادى. جوبا اياسىندا 19000 شارشى مەتر تاريحي جانە مادەني اۋماق قايتا جاڭعىرتىلىپ، 300000 جۇمىس ورنىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.