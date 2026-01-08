ساۋد ارابياسى شەتەلدىكتەرگە كاپيتال نارىعىن اشادى
استانا. KAZINFORM - كورولدىك شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ قور نارىعىنا كىرۋىنە قويىلعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستادى.
كاپيتال تارتۋ جۇمىستارىن العا جىلجىتۋ ءۇشىن ساۋد ارابياسى وسى جىلدىڭ 1- اقپانىنان باستاپ ەل تاريحىنداعى ەڭ ءىرى قارجى نارىعىن ىرىقتاندىرۋ باستاماسىن جۇزەگە اسىردى.
ناقتىراق ايتقاندا، ساۋد ارابياسىنىڭ كاپيتال نارىقتارى باسقارماسى (SCA) بىلىكتى شەتەلدىك ينۆەستور (QFI) رەجيمىن جويىپ، بارلىق شەتەلدىك ينۆەستورلارعا Tawadul قور بيرجاسىندا ساۋدالاناتىن اكتسيالارعا قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- بەكىتىلگەن تۇزەتۋلەر QFI رەجيمىن جويادى جانە بىلىكتىلىك تالاپتارىنا ساي كەلمەي-اق بارلىق ساناتتاعى شەتەلدىك ينۆەستورلار ءۇشىن نارىققا قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ساۋد ارابياسىنىڭ قارجى رەتتەۋشىسى ءوز مالىمدەمەسىندە.
تۇزەتۋلەرگە دەيىن Tawadul بيرجاسىندا ساۋدالاناتىن اكسيالارعا تەك ءىرى شەتەلدىك ينۆەستورلار (باسقارۋى 500 ميلليون ا ق ش دوللارى بولاتىن اكتيۆتەرى بار) عانا قول جەتكىزە العان.
Gulf News مالىمەتى بويىنشا، Tawadul قور يندەكسىنىڭ جالپى كورسەتكىشى وتكەن جىلى %13 عا تومەندەدى. وسىعان بايلانىستى ەل بيلىگى شەتەلدىك كاپيتالدى تارتۋ ارقىلى ساۋدا بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسى بيىلعى جىلدىڭ قاڭتار ايىنان باستاپ شەتەلدىكتەرگە جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىن اشاتىنى حابارلانعان بولاتىن.