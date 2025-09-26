ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:51, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ساۋد ارابياسى پالەستيناعا 90 ميلليون دوللار بولەدى

    استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسى پالەستينا بيلىگىن قارجىلاندىرۋ ءۇشىن توتەنشە حالىقارالىق كواليسيانىڭ قۇرىلعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Aljazeera.

    Признание Палестины: последние изменения и текущее состояние
    Фото: Anadolu

    نيۋ-يوركتە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ساۋد ارابياسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حانزادا فەيسال بين فارحان ءال ساۋد كواليتسيا ءبىرقاتار ماڭىزدى سەرىكتەستەرمەن پالەستينا بيلىگىنە تىكەلەي قارجىلىق قولداۋ كورسەتەتىنىن ايتتى.

    ول سونداي-اق ساۋد ارابياسى كۇش سالۋعا 90 ميلليون دوللار بولەتىنىن جەتكىزدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءبىرقاتار باتىس ەلدەرى پالەستينانى رەسمي تۇردە مويىنداعانىن جازدىق.

    سونداي-اق پالەستينا حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى نيۋ-يورك دەكلاراتسياسىن قولداۋعا شاقىردى.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
