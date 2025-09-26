08:51, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ساۋد ارابياسى پالەستيناعا 90 ميلليون دوللار بولەدى
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسى پالەستينا بيلىگىن قارجىلاندىرۋ ءۇشىن توتەنشە حالىقارالىق كواليسيانىڭ قۇرىلعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Aljazeera.
نيۋ-يوركتە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ساۋد ارابياسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حانزادا فەيسال بين فارحان ءال ساۋد كواليتسيا ءبىرقاتار ماڭىزدى سەرىكتەستەرمەن پالەستينا بيلىگىنە تىكەلەي قارجىلىق قولداۋ كورسەتەتىنىن ايتتى.
ول سونداي-اق ساۋد ارابياسى كۇش سالۋعا 90 ميلليون دوللار بولەتىنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءبىرقاتار باتىس ەلدەرى پالەستينانى رەسمي تۇردە مويىنداعانىن جازدىق.
سونداي-اق پالەستينا حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى نيۋ-يورك دەكلاراتسياسىن قولداۋعا شاقىردى.