ساعادات نۇرماعامبەتوۆتى ەسكە الۋ تۋرنيرى: قازاقستان قۇراماسى 35 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - چەمپيوندىق بەلبەۋ سىنعا تۇسكەن شارشى الاڭدا قازاقستان، قىرعىزستان، قىتاي، تاجىكستان جانە وزبەكستاننان كەلگەن 130 بىلعارى قولعاپ شەبەرى باق سىناستى، دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ارميا ورتالىق سپورت كلۋبىندا كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى، حالىق قاھارمانى ارميا گەنەرالى ساعادات نۇرماعامبەتوۆكە ارنالعان XXIX حالىقارالىق بوكس ءتۋرنيرى اياقتالدى.
تۋرنيردىڭ قۇرمەتتى قوناقتارى قاتارىندا ق ر قارۋلى كۇشتەرى دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى پولكوۆنيك ماقسۇت گۋسەينوۆ، باتىردىڭ قىزى ايسۇلۋ نۇرماعامبەتوۆا، اسكەري-قولدانبالى سپورت تۇرلەرى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولات بايجان، Nomad Wrestling ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى ماقسات قيقىموۆ، وليمپيادا چەمپيونى ەرماحان ىبرايىموۆ جانە وليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى قانات يسلام بولدى.
جارىستىڭ جابىلۋ راسىمىندە تۋرنيرگە قاتىسۋشىلاردى ق ر قورعانىس مينيسترلىگى سپورت كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - ارميا ورتالىق سپورت كلۋبىنىڭ باستىعى پولكوۆنيك ارمان ابەۋوۆ قۇتتىقتادى.
- حالىقارالىق بوكس ءتۋرنيرى جىل سايىن ءداستۇرلى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. بۇل - كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى، حالىق قاھارمانى ساعادات نۇرماعامبەتوۆتەي كورنەكتى قولباسشىنى جادىمىزدا ساقتاپ، ەسكە الۋعا ارنالعان سايىس. جەكپە-جەك بارىسىندا سىزدەر ناعىز جاۋىنگەرگە ءتان كۇش-جىگەردى، توزىمدىلىك پەن جەڭىسكە دەگەن ەرىك-جىگەردى كورسەتتىڭىزدەر. تۋرنير سپورتتىق داستۇرلەردى نىعايتىپ، شەبەرلىكتى شىڭداۋعا ىقپال ەتكەن ماڭىزدى شارا بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
كوماندالىق ەسەپتە قازاقستان قۇراماسى 9 التىن، 9 كۇمىس جانە 17 قولا مەدال ولجالاپ، ءبىرىنشى ورىن ەنشىلەدى. وزبەكستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا ءبىر التىن جانە ءبىر كۇمىس مەدال بولسا، تاجىكستان سپورتشىلارى ەكى قولا جۇلدە، ال قىرعىزستان قۇراماسى ءبىر قولا مەدال يەلەندى.
سايىستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ا و س ك وكىلدەرى ساكەن بيبوسىنوۆ (55 كەلىگە دەيىن) پەن بەكنۇر باتىربەك (85 كەلىگە دەيىن)، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ اتىنان سىنعا تۇسكەن ەرنار قاراپ (50 كەلىگە دەيىن)، اسىلجان سەرىكباي (60 كەلىگە دەيىن)، ابزال سەرىك (65 كەلىگە دەيىن)، ەرنۇر ءسۇيىنباي (70 كەلىگە دەيىن)، ەركەبۇلان شايكەنوۆ (75 كەلىگە دەيىن)، نۇرقانات رايىس (80 كەلىگە دەيىن) جانە دۋمان نۇرجان (90 كەلىگە دەيىن) چەمپيون اتاندى. ال 90 كەلىدەن جوعارى سالماقتا وزبەكستاندىق ماديار سايدراحيموۆ جەڭىسكە جەتتى.
تۋرنير شارشى الاڭ شەبەرلەرىنە قارسىلاستارىنىڭ تەحنيكاسىن باعالاپ، تاكتيكالىق دايىندىق دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە سپورتتىق رۋحتى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان بوكسشىلارى 2025-جىلى حالىقارالىق جارىستاردا 113 مەدال جەڭىپ العانىن جازدىق.