سابيىمەن كۋرەر بولعان ايەل جايلى مينيستر كۇتپەگەن مالىمەت ايتتى
استانا. KAZINFORM - مينيسترلىك وتباسىنىڭ جاعدايىن زەردەلەپ، قوعامدا تاراعان كەيبىر اقپاراتتارعا تۇسىنىكتەمە بەردى.
الماتىدا قولىنداعى سابيىمەن كۋرەر بولىپ جۇمىس ىستەگەن الماتىلىق كەلىنشەككە قاتىستى تىڭ اقپارات بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
سەناتتىڭ كۋلۋارىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ قوعامدا كەڭىنەن تالقىلانعان جاعدايعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جۇرگىزىلگەن زەردەلەۋ جۇمىستارى وتباسىنىڭ الەۋمەتتىك جاعدايى تۋرالى تاراعان كەيبىر مالىمەتتەردىڭ شىندىققا جاناسپايتىنىن كورسەتكەن.
ۆەدومستۆو باسشىسى مينيسترلىك وكىلدەرى اتالعان وتباسىنىڭ جاعدايىن ارنايى قاراپ شىققانىن العا تارتتى. ناتيجەسىندە ايەلدىڭ جۇبايى اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سالاسى بويىنشا جوعارى ءبىلىم العانى، ال ءوزىنىڭ ارناۋلى ورتا ءبىلىمى بار ەكەنى انىقتالعان.
ولار الماتىعا 19-مامىردا كەلگەن. ماقساتتارى - ءوز كۇشتەرىمەن تىرشىلىك جاساپ كورۋ. ايەل شىنىمەن كۋرەر رەتىندە تىركەلگەن. الايدا جۇبايىنىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى ايتىلعان اقپارات دۇرىس ەمەس. ول ازاماتتىڭ 2 ميلليون تەڭگە كولەمىندە اۆتونەسيەسى بار. جالپى وتباسىنىڭ جاعدايى جامان ەمەس. تۋعان اعاسى لومبارد سالاسىندا ەڭبەك ەتەدى. اتا-اناسىنىڭ دا تۇرمىسى ءتاۋىر. سوندىقتان بۇل وتباسى الەۋمەتتىك تۇرعىدان قامسىز دەپ ايتۋعا كەلمەيدى، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو باسشىسى ماسەلەنىڭ ەكىنشى جاعىنا دا نازار اۋداردى. ونىڭ پىكىرىنشە، باستى سۇراقتاردىڭ ءبىرى - پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋ قىزمەتتەرىنىڭ قولىنداعى ءسابيى بار ايەلدى كۋرەرلىك جۇمىسقا قالاي تىركەپ، جۇمىسقا جىبەرگەنى.
بىزدە قازىر پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋ كومپانيالارىنا قاتىستى سۇراقتار تۋىنداپ وتىر. ول قانداي دايىندىقتان ءوتتى؟ قاۋىپسىزدىك تالاپتارى قالاي ءتۇسىندىرىلدى؟ بالامەن بىرگە جۇمىس ىستەۋگە قالاي رۇقسات بەرىلگەن؟ قازىر كومپانيالار بۇل ماسەلەگە بايلانىستى ءوز ۇستانىمدارىن ازىرلەپ جاتىر. ءبىز ولاردىڭ جاۋابىن كۇتىپ وتىرمىز. كەلەسى اپتادا وسى تاقىرىپ بويىنشا اڭگىمەنى جالعاستىرامىز، - دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا جۇمىسپەن قامتۋ پلاتفورمالارىنا ازاماتتاردى تىركەۋ ءتارتىبىن بىرىزدەندىرۋ ماسەلەسى دە قاراستىرىلماق.
بۇل وقيعادان كەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەڭبەك مينيسترلىگى جاعدايعا دەر كەزىندە ارالاسپادى دەگەن پىكىرلەر ايتىلدى. الايدا اسقاربەك ەرتايەۆ مۇنداي سىنمەن كەلىسپەيتىنىن جەتكىزدى.
ونىڭ سوزىنشە، ۆەدومستۆو العاشقى اقپارات تاراعان ساتتەن باستاپ ىسكە ارالاسقان.
ءبىز بىردەن ءتيىستى قۇرىلىمدارمەن بايلانىسقا شىقتىق. ايەلدى تاۋىپ، بايلانىس ورناتۋعا بەلگىلى ءبىر ۋاقىت قاجەت بولدى. بايلانىسقا شىققاننان كەيىن مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى بويىنشا جۇمىس جۇرگىزدىك. قانداي جۇمىس ۇسىنۋعا بولادى، قانداي بوس جۇمىس ورىندارى بار - ءبارىن قاراستىردىق. ونىڭ جۇبايىنا IT سالاسى بويىنشا ەڭبەكاقىسى جوعارى بىرنەشە ۆاكانسيا ۇسىنىلدى، - دەدى مينيستر.
ۆەدومستۆو باسشىسى جۇمىس ىزدەپ ۇلكەن قالالارعا كوشىپ كەلەتىن جاستارعا مانساپ ورتالىقتارىنىڭ مۇمكىندىگىن پايدالانۋعا كەڭەس بەردى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ورتالىقتاردا بوس جۇمىس ورىندارى تۋرالى اقپارات بەرىلىپ، جۇمىسقا ورنالاسۋعا قولداۋ كورسەتىلەدى.