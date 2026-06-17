سابىرجان اققالىقوۆ الەم كۋبوگىن اياقتادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى الەم كۋبوگىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ بوكسشىسى سابىرجان اققالىقوۆ 1/8 فينالدىق جەكپە-جەگىن وتكىزدى.
الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، 80 كەلىگە كوتەرىلگەن سابىرجان اققالىقوۆ 1/8 فينالدا وسى سالماقتىڭ كوشباسشىسى جاۆوحير ۋمماتاليەۆپەن (وزبەكستان) كۇش بايقاستى.
3 راۋند بويى جوعارى قارقىندا وتكەن جەكپە-جەكتە تورەشىلەر 3:2 ەسەبىمەن قارسىلاسقا جەڭىستى بەردى.
ايتا كەتەيىك، الەم چەمپيونى، 70 كەلىدەگى تاجىريبەلى بوكسشىلاردىڭ ءبىرى سانالاتىن ابىلايحان ءجۇسىپوۆ 1/8 فينالدا وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ فيناليسى كايان رەيەسپەن (برازيليا) جۇدىرىقتاستى.
وتانداسىمىز العاشقى راۋندتان جەكپە-جەكتى تولىقتاي ءوز باقىلاۋىندا ۇستاپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كۇنى، 17-ماۋسىمدا قازاقستاندىق 3 بوكسشى شارشى الاڭعا شىعاتىنىن جازعان ەدىك.