KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    سابىرجان اققالىقوۆ الەم كۋبوگىن اياقتادى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى الەم كۋبوگىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ بوكسشىسى سابىرجان اققالىقوۆ 1/8 فينالدىق جەكپە-جەگىن وتكىزدى.

    Сабыржан Аққалықов
    Фото: ҚБФ

    الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، 80 كەلىگە كوتەرىلگەن سابىرجان اققالىقوۆ 1/8 فينالدا وسى سالماقتىڭ كوشباسشىسى جاۆوحير ۋمماتاليەۆپەن (وزبەكستان) كۇش بايقاستى.

    3 راۋند بويى جوعارى قارقىندا وتكەن جەكپە-جەكتە تورەشىلەر 3:2 ەسەبىمەن قارسىلاسقا جەڭىستى بەردى.

    ايتا كەتەيىك، الەم چەمپيونى، 70 كەلىدەگى تاجىريبەلى بوكسشىلاردىڭ ءبىرى سانالاتىن ابىلايحان ءجۇسىپوۆ 1/8 فينالدا وتكەن الەم كۋبوگىنىڭ فيناليسى كايان رەيەسپەن (برازيليا) جۇدىرىقتاستى.

    وتانداسىمىز العاشقى راۋندتان جەكپە-جەكتى تولىقتاي ءوز باقىلاۋىندا ۇستاپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.

    قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كۇنى، 17-ماۋسىمدا قازاقستاندىق 3 بوكسشى شارشى الاڭعا شىعاتىنىن جازعان ەدىك.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور