    19:57, 02 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ساباق ۇستىندە وقۋشىنى ۇرعان مۇعالىمگە قانداي شارا قولدانىلدى

    استانا. KAZINFORM - سىنىپتا پەداگوگتىڭ شاكىرتىنە بالاعات ءسوز ايتىپ، قول كوتەرگەن ۆيدەوسى جەلىدە تاراعان ەدى.

    ا
    Фото: Астана әкімдігі

    وقيعا ەلوردا مەكتەپتەرىنىڭ بىرىندە بولعان. قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل جايتقا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمدەۋىنشە، اتالعان فاكتىگە بايلانىستى قىزمەتتىك تەكسەرىس جۇرگىزىلگەن.

    - ق ر ەڭبەك كودەكسىنىڭ 52-بابى، 1-تارماعى، 14-تارماقشاسىنا ساي، ياعني «تاربيەلەۋ فۋنكسيالارىن اتقاراتىن جۇمىسكەر وسى جۇمىسىن جالعاستىرۋمەن سىيىسپايتىن، مورالعا قايشى قىلىقتار جاساعان» نورماسىنا بايلانىستى پەداگوگ جۇمىستان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونداي-اق مەكتەپ ديرەكتورى مەن ونىڭ ورىنباسارىنا رەسمي تۇردە تارتىپتىك جازا قولدانىلدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اقتوبەدە ساموكاتتى جالعا بەرۋ بيزنەسىن ۇيىمداستىرعان مۇعالىم سوتتالعانىن حابارلاعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
