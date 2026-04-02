ساباق ۇستىندە وقۋشىنى ۇرعان مۇعالىمگە قانداي شارا قولدانىلدى
استانا. KAZINFORM - سىنىپتا پەداگوگتىڭ شاكىرتىنە بالاعات ءسوز ايتىپ، قول كوتەرگەن ۆيدەوسى جەلىدە تاراعان ەدى.
وقيعا ەلوردا مەكتەپتەرىنىڭ بىرىندە بولعان. قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل جايتقا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمدەۋىنشە، اتالعان فاكتىگە بايلانىستى قىزمەتتىك تەكسەرىس جۇرگىزىلگەن.
- ق ر ەڭبەك كودەكسىنىڭ 52-بابى، 1-تارماعى، 14-تارماقشاسىنا ساي، ياعني «تاربيەلەۋ فۋنكسيالارىن اتقاراتىن جۇمىسكەر وسى جۇمىسىن جالعاستىرۋمەن سىيىسپايتىن، مورالعا قايشى قىلىقتار جاساعان» نورماسىنا بايلانىستى پەداگوگ جۇمىستان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق مەكتەپ ديرەكتورى مەن ونىڭ ورىنباسارىنا رەسمي تۇردە تارتىپتىك جازا قولدانىلدى.
