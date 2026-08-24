ساباق باستالۋى جاقىن: پوليتسيا اتا-انالارعا ۇندەۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - جاڭا وقۋ جىلىنا ساناۋلى كۇندەر قالدى. وسىعان بايلانىستى پوليتسيا بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى dalanews.kz.
ەلىمىزدە «نازار اۋدارىڭىز، بالالار!» اكتسياسى باستالدى. اكتسيانىڭ باستى ماقساتى - بالالاردى جولداعى قاۋىپتەن قورعاۋ جانە ءقاۋىپسىز ورتا قالىپتاستىرۋ.
وقۋ جىلى باستالار الدىندا مەكتەپتەر مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ماڭىندا باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى. پوليتسيانىڭ مىندەتى - بالالاردىڭ جولداعى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جۇرگىزۋشىلەردى جىلدامدىقتى اسىرماي، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە كولىك تىزگىنىندە بارىنشا مۇقيات بولۋعا شاقىردى. اسىرەسە، بالالار جولعا كۇتپەگەن جەردەن شىعىپ قالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرگەن ءجون.
«قازىر مەكتەپ ماڭىنداعى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرى، جول بەلگىلەرى مەن جول تاڭبالارىنىڭ جاي-كۇيى تەكسەرىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، مەكتەپ اۆتوبۋستارى مەن بالالاردى تاسىمالداۋ قاۋىپسىزدىگى دە باقىلاۋعا الىنعان. تەكسەرىس قورىتىندىسى بويىنشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جول ينفراقۇرىلىمىنا قاتىستى 548 نۇسقاما بەرىلدى»، - دەدى ءى ءى م وكىلدەرى.