ساپاسىز ءبىلىم: كەيىنگى بەس جىلدا 16 جوعارى وقۋ ورىنى جابىلدى
استانا. KAZINFORM - بىرنەشە جىل بۇرىن جەكەمەنشىك جوعارى وقۋ ورىندارىنداعى ءبىلىم ساپاسىنا قاتىستى ءبىراز سىن ايتىلعان ەدى. بۇل تۇرعىدا ول ج و و-لاردا قانداي كەمشىلىكتەر انىقتالدى؟ بۇل سۇراققا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى جاۋاپ بەردى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2019 -جىلعى 2-قىركۇيەكتەگى «سىندارلى قوعامدىق ديالوگ - قازاقستاننىڭ تۇراقتىلىعى مەن وركەندەۋىنىڭ نەگىزى» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ساپاسىز ءبىلىم بەرەتىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قىزمەتىن قىسقارتۋ بويىنشا بەرگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا سوڭعى بەس جىلدا ساپاسىز ءبىلىم بەرەتىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ سانى 16 عا قىسقاردى، سونداي-اق 66 ج و و دايىندىقتىڭ بەيىندى ەمەس باعىتتارى بويىنشا ليتسەنزياعا قوسىمشالاردى كەرى قايتاردى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
كوميتەت اقپاراتىنا قاراعاندا، ج و و-نى جابۋ تۋرالى سوت شەشىمدەرىنىڭ قابىلدانۋىنا قاراي مينيسترلىك پروكۋراتۋرا، اكىمدىكتەر، سونداي-اق باسقا دا ج و و رەكتورلارىمەن بىرلەسىپ جۇمىس توپتارىن قۇردى. جۇمىس توبى ءبىلىم الۋشىلاردىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋ جانە قوعامدا الەۋمەتتىك شيەلەنىستى بولدىرماۋ ماقساتىندا ءبىلىم الۋشىلاردى وقۋىن جالعاستىرۋ ءۇشىن باسقا ج و و-لارعا اۋىستىرۋ جانە پروفەسسور- وقىتۋشىلار قۇرامىن جۇمىسقا ورنالاستىرۋ بويىنشا شارالار قابىلدادى.
اتاپ ايتقاندا، 2024 -جىلى مينيسترلىك جوو- لاردا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىنا 27 مەملەكەتتىك باقىلاۋ شارالارىن جۇرگىزدى. جۇرگىزىلگەن مەملەكەتتىك باقىلاۋ شارالارىنىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا ج و و-لارعا قاتىستى انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جويۋ تۋرالى ۇيعارىمدار شىعارىلىپ، ليتسەنزيانىڭ قولدانىلۋىن توقتاتا تۇرۋ جانە ايىپپۇل سالۋ تۇرىندەگى اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى. سونداي-اق، كادرلاردى دايارلاۋدىڭ ءتيىستى باعىتتارى بويىنشا ليتسەنزيالارعا قوسىمشالار كەرى قايتارىلدى.
- 2025 -جىلى اقتوبە قالاسىنداعى قازاق- ورىس حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى. 2025 -جىلعى ناۋرىزدا ستۋدەنتتەردى جاپپاي وقۋدان شىعارۋعا قاتىستى ب ا ق-تا جاريالانعاننان كەيىن، مينيسترلىك جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزدى. ونىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا بىلىكتىلىك تالاپتارىن، ج و و قىزمەتىنىڭ ۇلگىلىك قاعيدالارىن، قابىلداۋ قاعيدالارىن جانە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن ساقتاماۋدى قوسا العاندا، 22 تارماق بويىنشا ورەسكەل زاڭ بۇزۋ دەرەكتەرى انىقتالدى. بىلتىر 25-ساۋىردە مينيسترلىك بۇل ج و و-عا قاتىستى ايىپپۇل سالۋ جانە ۋنيۆەرسيتەتتىڭ باس ليتسەنزياسىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. ج و و ليتسەنزيالاردىڭ مەملەكەتتىك تىزىلىمىنەن تۇپكىلىكتى الىنىپ تاستالىپ، 2025 -جىلدىڭ تۇلەكتەرى وقۋىن اياقتاپ، قازاق- ورىس حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ديپلومىن الدى. قالعان ستۋدەنتتەر باتىس ءوڭىرىنىڭ اككرەديتتەلگەن جوعارى وقۋ ورىندارىنا اۋىستىرىلدى. وسىلايشا، ساپاسىز ءبىلىم بەرەتىن ج و و-لارعا قاتىستى ليتسەنزيادان ايىرۋعا دەيىن شارالاردى قابىلداي وتىرىپ، ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى جۇمىس ۇزدىكسىز سيپاتقا يە جانە ونى مينيسترلىك بىرنەشە جۇيەلى نەگىزدە جۇرگىزەتىن بولادى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەتتىڭ بيىلعى العاشقى وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جەكەمەنشىك مەكتەپتەر مەن مەديتسينالىق ۇيىمداردى سۋبسيديالاۋدا الاياقتىق كەڭىنەن تاراعانىن ءمالىم ەتتى.
