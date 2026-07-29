KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ساداق اتۋدان ەل چەمپيوناتىندا ىرىكتەۋ كەزەڭى مارەسىنە جەتتى

    ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان رەسپۋبليكالىق جارىسقا قاتىسۋشىلار كلاسسيكالىق باعدارلامادا ىرىكتەۋ كەزەڭىن وتكىزدى.

    Садақ атудан ел чемпионатында іріктеу кезеңі мәресіне жетті
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    ەرتەڭ ولار رەيتينگتەگى ورىندارىنا سايكەس، پلەي-وففتا سىنعا تۇسەدى، دەپ حابارلايدى ق ر ت س م سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسى.

    ەرەسەكتەر.

    ەرلەر. (ەڭ جوعارى ۇپاي - 720)

    1.يلفات ابدۋللين (جەتىسۋ وبل) - 671 ۇپاي

    2.داۋلەتكەلدى جاڭبىرباي (جەتىسۋ وبل) - 664 ۇپاي

    3.باعجان بالاكەريموۆ (الماتى وبل) - 660 ۇپاي

    ايەلدەر

    1.الەكساندرا زەمليانوۆا (جەتىسۋ وبل) - 644 ۇپاي

    2.ساميرا جۇماعۇلوۆا (اقمولا وبل) - 640 ۇپاي

    3.الينا تيمراليۆا (ب ق و) - 635 ۇپاي

    U29. ەرلەر

    1.الەكساندر ەرەمەنكو (جەتىسۋ وبل) - 656 ۇپاي

    2.ۆلاديسلاۆ ماگجانوۆ (جەتىسۋ وبل) - 633 ۇپاي

    3.سانجار ەرجان ۇلى (جەتىسۋ وبل) - 630 ۇپاي

    ايەلدەر

    1.نازەركەش الىبەك (الماتى وبل) - 612 ۇپاي

    2.شاكيرا پولەشكو (جەتىسۋ وبل) - 603 ۇپاي

    3.ايالا ۇسەن (جەتىسۋ وبل) - 597 ۇپاي

    U21. ەرلەر

    1.باتىرحان زينابدين (شىمكەنت ق. ) - 639 ۇپاي

    2.اليحان بەرىكقان ۇلى (جەتىسۋ وبل) - 633 ۇپاي

    3.ابىلاي بولات (جەتىسۋ وبل) - 626 ۇپاي

    ايەلدەر

    1.اناستاسيا سولودوۆنيكوۆا (ب ق و) - 637 ۇپاي

    2.انگەلينا ۆلاسوۆا (قاراعاندى وبل) - 628 ۇپاي

    3.تايسيا شەگولسكايا (جەتىسۋ وبل) - 614 ۇپاي

    وسىعان دەيىن ورالدا ساداق اتۋدان قازاقستان چەمپيوناتى باستالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.

    ايدار وسپاناليەۆ

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور