ساداق اتۋدان ەل چەمپيوناتىندا ىرىكتەۋ كەزەڭى مارەسىنە جەتتى
ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان رەسپۋبليكالىق جارىسقا قاتىسۋشىلار كلاسسيكالىق باعدارلامادا ىرىكتەۋ كەزەڭىن وتكىزدى.
ەرتەڭ ولار رەيتينگتەگى ورىندارىنا سايكەس، پلەي-وففتا سىنعا تۇسەدى، دەپ حابارلايدى ق ر ت س م سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسى.
ەرەسەكتەر.
ەرلەر. (ەڭ جوعارى ۇپاي - 720)
1.يلفات ابدۋللين (جەتىسۋ وبل) - 671 ۇپاي
2.داۋلەتكەلدى جاڭبىرباي (جەتىسۋ وبل) - 664 ۇپاي
3.باعجان بالاكەريموۆ (الماتى وبل) - 660 ۇپاي
ايەلدەر
1.الەكساندرا زەمليانوۆا (جەتىسۋ وبل) - 644 ۇپاي
2.ساميرا جۇماعۇلوۆا (اقمولا وبل) - 640 ۇپاي
3.الينا تيمراليۆا (ب ق و) - 635 ۇپاي
U29. ەرلەر
1.الەكساندر ەرەمەنكو (جەتىسۋ وبل) - 656 ۇپاي
2.ۆلاديسلاۆ ماگجانوۆ (جەتىسۋ وبل) - 633 ۇپاي
3.سانجار ەرجان ۇلى (جەتىسۋ وبل) - 630 ۇپاي
ايەلدەر
1.نازەركەش الىبەك (الماتى وبل) - 612 ۇپاي
2.شاكيرا پولەشكو (جەتىسۋ وبل) - 603 ۇپاي
3.ايالا ۇسەن (جەتىسۋ وبل) - 597 ۇپاي
U21. ەرلەر
1.باتىرحان زينابدين (شىمكەنت ق. ) - 639 ۇپاي
2.اليحان بەرىكقان ۇلى (جەتىسۋ وبل) - 633 ۇپاي
3.ابىلاي بولات (جەتىسۋ وبل) - 626 ۇپاي
ايەلدەر
1.اناستاسيا سولودوۆنيكوۆا (ب ق و) - 637 ۇپاي
2.انگەلينا ۆلاسوۆا (قاراعاندى وبل) - 628 ۇپاي
3.تايسيا شەگولسكايا (جەتىسۋ وبل) - 614 ۇپاي
وسىعان دەيىن ورالدا ساداق اتۋدان قازاقستان چەمپيوناتى باستالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.
ايدار وسپاناليەۆ