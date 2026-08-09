ساداق اتۋدان ازيا ويىندارىنا قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ساداق اتۋدان باپكەرلەر شتابى جاپونيانىڭ ايچي-ناگويا قالالارىندا وتەتىن 2026 -جىلعى ازيا ويىندارىنا قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.
ءدۇبىرلى دودادا ەل نامىسىن 12 سپورتشى قورعايدى.
كلاسسيكالىق ساداق اتۋ
ەرلەر
يلفات ابدۋللين
داۋلەتكەلدى جاڭبىرباي
داستان كارىموۆ
ايەلدەر
الەكساندرا زەمليانوۆا
مەدينا مۇرات
ساميرا جۇماعۇلوۆا
بلوكتىق ساداق اتۋ
ەرلەر
اندرەي تيۋتيۋن
ءاقبارالى قارابايەۆ
مۇسا دىلمۇحامەت
ايەلدەر
ۆيكتوريا ليان
ادەل جەكسەنبينوۆا
روكسانا يۋنۋسوۆا
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، جازعى ازيا ويىندارى 2026 -جىلدىڭ 19-قىركۇيەگى مەن 4 -قازانى ارالىعىندا وتەدى.