ساۋد ارابياسىنداعى سۇڭقار اۋكسيونىندا 8,8 ميلليون دوللاردان استام قارجىعا قۇس ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسىندا وتكەن حالىقارالىق سۇڭقار وسىرۋشىلەر اۋكسيونىندا جالپى ساتىلىم كولەمى 33 ميلليون ريالدان (8,8 ميلليون دوللار) استى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ ۇلتتىق سۇڭقار ورتالىعى مالىمدەدى.
5- 25-تامىز ارالىعىندا ەر- ريادتىڭ سولتۇستىگىندەگى مالحام ەلدى مەكەنىندە وتكەن اۋكسيوندا 2200 دەن استام سۇڭقار ساتىلدى. شاراعا الەمنىڭ 24 ەلىنەن 90 نان استام سۇڭقار ءوسىرۋ فەرماسى قاتىستى.
اۋكسيون بارىسىندا ءارتۇرلى تۇقىمداعى جانە اسىل تۇقىمدى جەلىلەردەن شىققان سۇڭقارلار ۇسىنىلدى. ءىس-شاراعا ساۋد ارابياسى مەن شەتەلدەن سۇڭقار وسىرۋشىلەر، كاسىبي سۇڭقارشىلار، ساتىپ الۋشىلار جانە وسى ونەرگە قىزىعۋشىلىق تانىتقان ادامدار جينالدى.
بيىلعى اۋكسيوندا ەڭ قىمبات قۇس 1,3 ميلليون ريالعا ساتىلدى. بۇل - ءۇش شيرەك گير سۇڭقارى. ول بيىلعى شاراداعى ەڭ جوعارى باعاعا ساتىلعان قۇس اتانىپ قانا قويماي، اۋكسيون تاريحىنداعى ەڭ قىمبات سۇڭقارلار اراسىندا ەكىنشى ورىنعا شىقتى.
ۇلتتىق سۇڭقار ورتالىعىنىڭ باس ديرەكتورى تالال ءال-شۋمايسي اۋكسيوننىڭ سوڭعى التى جىلدا ايتارلىقتاي دامىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماڭىزدى الاڭعا اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، شارا جەرگىلىكتى سۇڭقار وسىرۋشىلەرگە شەتەلدىك ارىپتەستەرىنىڭ تاجىريبەسىمەن تانىسىپ، حالىقارالىق نارىقتاعى سۇرانىستى جاقسىراق تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەردى. سونىمەن قاتار اۋكسيون ساۋدا- ساتتىق جۇرگىزۋگە جانە سالا ماماندارى اراسىندا تاجىريبە الماسۋعا جاعداي جاسادى.
21 كۇنگە سوزىلعان شارا بارىسىندا 12 اۋكسيون كەشى ۇيىمداستىرىلدى. بۇدان بولەك، كەلۋشىلەرگە سۇڭقارشىلىققا ارنالعان قۇرال-جابدىقتار ۇسىنىلىپ، جاستارعا ارنالعان «بولاشاق سۇڭقارشى» ايماعى، تانىمدىق باعدارلامالار مەن سەمينارلار وتكىزىلدى.
اۋكسيون اياسىندا سۇڭقار جارىستارىنداعى دوپينگ ماسەلەسىنە دە نازار اۋدارىلدى. ۇلتتىق سۇڭقار ورتالىعى ساۋد ارابياسىنىڭ دوپينگكە قارسى كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، جارىستاردا تىيىم سالىنعان زاتتار جانە دوپينگ- تەستىلەۋ ءتارتىبى بويىنشا سەمينار وتكىزدى.
سونداي-اق ۇلتتىق جابايى تابيعات ورتالىعىمەن بىرگە ساۋد ارابياسىندا سۇڭقار ءوسىرۋ ورتالىقتارىن ليتسەنزيالاۋ تالاپتارى مەن راسىمدەرىنە ارنالعان سەمينار ۇيىمداستىرىلدى.
ۇلتتىق سۇڭقار ورتالىعى الداعى ۋاقىتتا اۋكسيوندى ودان ءارى دامىتىپ، سۇڭقار وسىرۋشىلەر مەن سۇڭقارشىلاردى قولداۋدى جانە ەلدىڭ ءداستۇرلى سۇڭقارشىلىق مادەنيەتىن ساقتاۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.