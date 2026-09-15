ساۋد ارابياسىندا قۇرامىندا ۋرانى بار 110 ميلليون توننا كەن انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - كورولدىك تاۋ-كەن ونەركاسىبىن جانە ازاماتتىق اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ اياسىندا مينەرالدىق رەسۋرستاردى زەرتتەۋدى جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ساۋد ارابياسىنىڭ شىعىسىنداعى ءمادينا ايماعىندا قۇرامىندا ۋرانى بار 110 ميلليون توننا شيكىزات انىقتالدى. بۇل تۋرالى دۇيسەنبى كۇنى ۆەنادا وتكەن اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكتىڭ باس كونفەرەنسياسىندا ساۋد ارابياسىنىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى حانزادا ابدۋلازيز بين سالمان مالىمدەدى.
اتالعان كولەم قۇرامىندا ۋرانى بار كەنگە قاتىستى. بۇل رەتتە ۋراننىڭ ناقتى مولشەرى مەن ونىڭ ناقتى كونتسەنتراتسياسى تۋرالى اقپارات جاريالانباعان.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جابال-سايد ۋچاسكەسىندە جۇرگىزىلگەن گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى سيرەك جەر ەلەمەنتتەرىنىڭ، اسىرەسە اۋىر ەلەمەنتتەردىڭ جوعارى كونسەنتراتسياسىن، سونداي-اق ۋراننىڭ بولاشاعى زور مولشەرىن انىقتاعان.
- بۇل جوبانى قازىرگى تاڭدا الەمدە يگەرىلىپ جاتقان سيرەك جەر مينەرالدىق رەسۋرستارىنىڭ ەڭ ماڭىزدى نىساندارىنىڭ قاتارىنا قوسادى،-دەدى ابدۋلازيز بين سالمان.
كورولدىك مينەرالدىق شيكىزاتتى يگەرۋ بويىنشا ءوز مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتىپ، حالىقارالىق ارىپتەستىكتى دامىتۋعا نيەتتى. اتاپ ايتقاندا، ساۋد ارابياسىنىڭ «ماادەن» كومپانياسى مەن امەريكالىق «ەم-پي ماتەريالس» كومپانياسى سيرەك جەر ەلەمەنتتەرىن وڭدەۋ جانە ءبولۋ، سونداي-اق ۋراندى ىلەسپە تۇردە ءوندىرۋ باعىتىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى ۋاعدالاستى.
ساۋد ارابياسى شوگىندى جىنىستاردى گەولوگيالىق زەرتتەۋ باعدارلاماسى اياسىندا قوسىمشا ۋران رەسۋرستارىن ىزدەۋدى دە جالعاستىرىپ جاتىر.
بۇل جاڭالىق ا ق ش پەن ساۋد ارابياسى اراسىندا ازاماتتىق اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى شىلدە ايىندا كەلىسىمگە قول قويىلعاننان كەيىن جاريالاندى.
قۇجات 30 جىلعا ەسەپتەلگەن جانە ەر-رياد پەن ۆاشينگتون اراسىنداعى وسى سالاداعى ۇزاق مەرزىمدى ارىپتەستىكتى دامىتۋدى كوزدەيدى.
تاراپتار ساۋد ارابياسىنا امەريكالىق يادرولىق تەحنولوگيالارعا قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، ا ق ش كومپانيالارىنىڭ ساۋد ارابياسىنىڭ اتوم ەنەرگەتيكاسىنداعى ءىرى جوبالارعا قاتىسۋىنا جول اشاتىن كەلىسىمنىڭ تالاپتارىن بىرنەشە جىل بويى تالقىلاعان.
«ۋولل- ستريت دجورنال» گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۋاعدالاستىقتاردىڭ ءبىر تارماعىندا امەريكالىق كومپانيالاردىڭ ساۋد ارابياسىندا ۋران بايىتۋ كاسىپورنىن سالۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەۋ قاراستىرىلعان.
بىرنەشە كۇن بۇرىن ساۋد ارابياسى شابۋىلداردان كەيىن «شىعىس-باتىس» مۇناي قۇبىرىنىڭ جۇمىسىن توقتاتتى.
ايتا كەتەلىك ساۋد ارابياسىنداعى مۇناي قۇبىرىنىڭ توقتاۋى الەمدىك مۇناي كولەمىنىڭ %4 ىنا قاۋىپ توندىرگەن ەدى.