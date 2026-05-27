ساۋد ارابياسىندا 1,5 ميلليوننان استام شەتەلدىك ازامات قاجىلىق پارىزىن وتەپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسىندا شەتەلدەن 1,5 ميلليوننان استام ادام قاتىسىپ وتىرعان جىل سايىنعى قاجىلىق ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
قاجىلىق ا ق ش، يران جانە ايماقتىق وداقتاستار اراسىنداعى ورمۋز بۇعازىن قايتا اشىپ، تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستان تۋىنداعان ەنەرگەتيكالىق داعدارىستى جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن «ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم» تۋرالى كەلىسسوز اياسىندا ءوتىپ جاتىر.
التى كۇندىك قاجىلىق اياسىندا ادامدار ارافاتقا قاجىلىق جاسايدى.
Saudi Press Agency حابارلاۋىنشا، قاجىلاردىڭ قاسيەتتى ارافاتقا بارۋى كۇشەيتىلگەن قاۋىپسىزدىك شارالارى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر جانە ءتيىستى قىزمەتتەردىڭ ۇنەمى باقىلاۋىندا بولدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى نەگىزگى كولىك ماگيسترالدارى مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارى بويىمەن ورنالاستىرىلدى، بۇل ادامداردىڭ بەكىتىلگەن كەزەڭ-كەزەڭمەن ءجۇرۋ جوسپارلارىنا سايكەس ءدال باسقارۋدى، سونداي-اق ولادىڭ قاۋىپسىزدىگىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتتى.
قاجىلارعا قىزمەت كورسەتۋگە جۇمىلدىرىلعان بارلىق مەملەكەتتىك قىزمەتتەر تولىق دايىندىقتا، ال الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن قاجىلاردىڭ قاجەتتىلىكتەرىن قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن قاسيەتتى ارافات جەرىندە مەديتسينالىق، توتەنشە جاعدايلار جانە تاماقتاندىرۋ قىزمەتتەرى تولىقتاي قامتاماسىز ەتىلگەن.
وسىعان دەيىن ساۋد ارابياسى قاجىلىق ماۋسىمىندا مەديتسينالىق قىزمەتتەرگە باقىلاۋدى كۇشەيتكەنىن جازدىق.
سونداي-اق ەلدە ەكولوگيالىق شارالار كۇشەيتىلىپ جاتىر.
كورولدىكتىڭ مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارى قاجىلاردىڭ قاۋىپسىز جانە جايلى ءجۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت، دەرەكتەردى تالداۋ جانە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى پايدالانىپ جاتىر.