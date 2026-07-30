ساۋد ارابياسى مەن يراك اراسى شيەلىنىستى
استانا.قازاقپارات - ساۋد ارابياسى مەن ا ق ش بىرلەسىپ يراكقا قارسى شابۋىلدى ۇدەتتى. كەيىنگى شابۋىل سالدارىنان 20 سارباز قازا تاپتى. تاعى 32 ادام اۋىر جارالانعان. بۇل جونىندە Associated Press اگەنتتىگى حابارلادى.
ەر-رياد يراكتى ەنەرگەتيكالىق نىساندارعا شابۋىل جاساعانى ءۇشىن قاتاڭ ايىپتايدى. سونداي-اق ساۋد ارابياسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يراكپەن اشىق سوعىسپايتىنىن مالىمدەدى. ال يراك پرەزيدەنتى اپپاراتىنىڭ وكىلى نيزار اميدي ا ق ش پەن ساۋد ارابياسىنىڭ شابۋىلدارىن يراكتىڭ ەگەمەندەگىنە نۇقسان كەلتىرەدى دەپ ايىپتادى. سونداي-اق بۇل قاقتىعىستا يراك كورشىلەس ەلدەرگە شابۋىل جاسايتىن ورتالىققا اينالماۋعا ءتيىس دەپ مالىمدەدى.