ساۋد ارابياسى ەل اۋماعىندا تۇسىرىلگەن گولليۆۋدتىق فيلم شىعىندارىنىڭ 60 پايىزىن كوتەرۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسى گولليۆۋدتى فيلمدەر مەن سەريالدار وندىرىسىنە ارنالعان ءىرى تولەمدەر ارقىلى تارتۋدى كوزدەپ وتىر.
كورولدىك بيلىك ەل اۋماعىندا تۇسىرىلگەن جوبالارعا كەتكەن شىعىننىڭ %60 ىنا دەيىن پروديۋسەرلەرگە قايتارۋعا دايىن، دەپ حابارلايدى Bild.
سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، گەرمانيادا ءبىر فيلمگە بەرىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ەڭ جوعارى كولەمى 25 ميلليون ەۋروعا دەيىن جەتەدى. ال ساۋد ارابياسى اۋماعىندا بيۋدجەتى 100 ميلليون دوللار بولاتىن جوبا تۇسىرىلسە، پروديۋسەرلەر شىعىننىڭ 60 ميلليون دوللارىنا دەيىن قايتارا الادى.
كينويندۋستريانى قولداۋعا ارنالعان جاڭا باعدارلاما تۋرالى ساۋد ارابياسى وكىلدەرى Cannes Film Festival كەزىندە مالىمدەدى. باسىلىم دەرەگىنشە، شىعىنداردى وتەۋ كولەمى مەملەكەتتىك كينوقارجىلاندىرۋ جۇيەسىن دامىتىپ جاتقان ەلدەر اراسىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردىڭ بىرىنە اينالعان.
ساۋد ارابياسى ەلگە گولليۆۋدتىق رەجيسسەرلەردى، پروديۋسەرلەردى جانە ءىرى حالىقارالىق ستۋديالاردى تارتۋدى كوزدەپ وتىر. بيلىك كينو جانە ويىن-ساۋىق يندۋسترياسىن تاق مۇراگەرى مۇحاممەد بين سالمان جۇزەگە اسىرىپ جاتقان «Vision-2030» باعدارلاماسى اياسىندا دامىتۋدى جوسپارلاعان.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، جاڭا شارتتار الەمدىك كينووندىرىس نارىعىنا ەلەۋلى اسەر ەتۋى مۇمكىن. گەرمانيانىڭ فەدەرالدىق كينوقارجىلاندىرۋ اگەنتتىگىنىڭ باسشىسى كيرستەن نيحاۋس ەۋروپالىق ەلدەر ءىرى جوبالاردىڭ ءبىر بولىگىنەن ايىرىلىپ قالۋ قاۋپى بار ەكەنىن ايتتى.
- ءىرى فيلم وندىرۋشىلەر ەۋروپادان كەتۋى نەمەسە مۇلدە كەلمەۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
سوڭعى جىلدارى ساۋد ارابياسى سپورتقا، تۋريزمگە، مۋزىكا مەن كينوعا بەلسەندى ينۆەستيتسيا قۇيىپ كەلەدى. وسى ارقىلى ەل حالىقارالىق ارەناداعى اشىق يميدجىن قالىپتاستىرىپ، ەكونوميكانىڭ مۇناي تابىسىنا تاۋەلدىلىگىن ازايتۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارى كورولدىكتى ادام قۇقىقتارىنا قاتىستى جاعداي ءۇشىن سىناۋىن جالعاستىردى. باتىس مەدياسىندا ءولىم جازاسىنىڭ كوبەيۋى تۋرالى ماسەلەلەر ءجيى كوتەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، گولليۆۋد جۇلدىزدارى Paramount پەن Warner Bros تىڭ بىرىگۋىنە قارسى شىقتى.