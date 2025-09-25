سۋ تاسقىنى مەن قۋاڭشىلىقتى بولجاۋ: قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا كەلىسىم جاسادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا سۋ شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋ سالاسىندا بىرلەسە جۇمىس ىستەيدى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا «قازسۋشار» ر م ك وڭتۇستىك كورەيانىڭ K-Water كورپوراتسياسىمەن ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم جاساستى.
قۇجاتقا «قازسۋشار» ر م ك باس ديرەكتورى انۋار وسكەنبايەۆ جانە K- Water ۆيتسە- پرەزيدەنتى سونگ ەن حان قول قويدى. مەموراندۋم بىرنەشە باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى قامتيدى. ول سۋ شارۋاشىلىعى نىساندارىن ءتيىمدى باسقارۋ مەن مونيتورينگ جۇرگىزۋدى كوزدەيدى.
جاساندى ينتەللەكت ارقىلى سۋ تاسقىنى مەن قۋاڭشىلىق تاۋەكەلدەرىن بولجاۋ جانە باسقارۋ، سۋ رەسۋرستارىن ەسەپكە الۋ مەن مونيتورينگتى سيفرلاندىرۋ جوسپارلانعان. سونداي-اق گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىسجايلار مەن سۋارۋ كانالدارىن باسقارۋدا گەواقپاراتتىق جۇيەلەر مەن كارتوگرافيالىق شەشىمدەر قولدانۋ كوزدەلىپ وتىر.
سونىمەن قاتار بىرلەسكەن عىلىمي جانە تەحنولوگيالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزىپ، بىلىكتى ماماندار دايارلاۋ قاراستىرىلعان. كەزدەسۋدە K- Water وكىلدەرى وزدەرىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىن تانىستىردى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى مەن كورەيالىق دەلەگاتسيا قازاقستاندا «سيفرلىق ەگىز» تەحنولوگياسىن قولدانۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادى. بۇل تەحنولوگيا ناقتى نىساننىڭ نەمەسە جۇيەنىڭ ۆيرتۋالدى ۇلگىسىن قۇرىپ، سەنسورلاردان، جاساندى ينتەللەكتتەن جانە سيمۋلياتسيالاردان الىنعان دەرەكتەر نەگىزىندە ونى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋعا، تالداۋعا جانە باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا سۋ شارۋاشىلىعى نىساندارىن اۆتوماتتاندىرۋ جانە جاڭعىرتۋ مىندەتىن قويىپ، سۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. K- Water كومپانياسىمەن ىنتىماقتاستىق ەلىمىزدەگى سۋ شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋ قارقىنىن جەدەلدەتۋگە، وزىق حالىقارالىق تاجىريبەنى يگەرۋگە جانە رەسپۋبليكادا سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ مەن باسقارۋدى ارتتىرۋعا جول اشادى، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى اسلان ابدرايموۆ.
ايتا كەتەيىك، بيىل سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى جەتىسۋ وبلىسىنداعى قىزىلاعاش سۋ قويماسىنىڭ رەكونسترۋكسياسىن اياقتادى. ناقتىراق ايتقاندا، سۋ تاسقىنى ءۇشىن پايدالانىلاتىن سۋ جىبەرۋگە ارنالعان كانال نىعايتىلىپ، سۋ قابىلدايتىن جاڭا توراپ سالىندى.