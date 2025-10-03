سۋ رەسۋرستارىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسىن قۇرۋ جۇمىسى قاي شاماعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىلعى جولداۋىندا سۋ رەسۋرستارىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسىن قۇرۋدى تاپسىردى. ول گيدروگەولوگيالىق مونيتورينگ مىندەتتەرىن تولىققاندى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. Kazinform ءتىلشىسى وسى باستامانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىنا شولۋ جاسادى.
- سۋ رەسۋرستارىنىڭ ۇلتتىق اقپاراتتىق جۇيەسى (س ر ۇ ا ج) - ەلدىڭ سۋ رەسۋرستارىن ەسەپكە الۋ، مونيتورينگ جۇرگىزۋ، تالداۋ جانە باسقارۋعا ارنالعان ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما. ونىڭ اياسىندا سۋدى تۇتىنۋدى ەسەپكە الۋ مەن دەرەكتەردى وڭدەۋ پروتسەسىن اۆتوماتتاندىرۋ، مەملەكەتتىك جانە سالالىق اقپاراتتىق جۇيەلەرمەن ىقپالداسۋ، سونداي- اق سۋدى پايدالانۋشىلاردىڭ سيفرلىق پروفيلدەرىن قۇرۋ جۇزەگە اسىرىلادى، - دەپ حابارلادى ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى.
بۇگىنگى تاڭدا جۇيەنىڭ سۋدى پايدالانۋدىڭ نەگىزگى قىرلارى مەن سۋ بالانسىنىڭ ماڭىزدى اسپەكتىلەرىن قامتيتىن 10 مودۋلىنىڭ 8 ءى ازىرلەنىپ بولعان. وندا سۋدى پايدالانۋعا رۇقسات الاتىن جانە مەملەكەت الدىندا ەسەپ بەرۋگە مىندەتتى ازاماتتار مەن ۇيىمدارعا ىڭعايلى جاعداي جاساۋ باستى نازارعا الىنعان.
سونىمەن قاتار الداعى ۋاقىتتا اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا جانە باسقا دا سالالاردا الدىن الا جوسپارلاۋ جۇمىستارى كەزىندە «زياتكەرلىك رەسۋرسقا» اينالاتىن ۇلكەن دەرەكتەر قورى قالىپتاستىرىلىپ جاتىر.
مينيسترلىكتىڭ اتاپ وتۋىنشە، جۇيە جەكەلەگەن ايماقتارمەن نەمەسە سۋ باسسەيندەرىمەن شەكتەلمەيدى. س ر ۇ ا ج بۇكىل ەلگە ارنالعان ءبىرىڭعاي پلاتفورما رەتىندە قۇرىلادى، ال ونىڭ مودۋلدەرى بىردەن قازاقستان كولەمىندە سىناقتان وتكىزىلىپ جاتىر. مۇنداي ءتاسىل جۇيەنى سۋدى پايدالانۋدىڭ ءارتۇرلى سەناريلەرىنە بەيىمدەۋگە جانە بارلىق وڭىرلەردە ءبىرىڭعاي تسيفرلىق ستاندارتتاردى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتەدى ءارى سيفرلىق فورماتقا كوشۋگە جول اشادى.
بۇگىندە پلاتفورما ەلدىڭ التى باسسەينىن قامتىپ وتىر: شۋ-تالاس، توبىل-تورعاي، ەرتىس، بالقاش-الاكول، ەسىل جانە جايىق- كاسپي باسسەيندەرى. جىل سوڭىنا دەيىن قالعان ەكى باسسەين بويىنشا دا دەرەكتەر جۇيەگە ەنگىزىلەدى. وسىلايشا پلاتفورما قازاقستان اۋماعىنىڭ بارلىعىندا تولىققاندى جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
پلاتفورما قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
س ر ۇ ا ج قازاقستاننىڭ سۋ رەسۋرستارى تۋرالى بارلىق نەگىزگى دەرەكتەردى بىرىكتىرەتىن كەشەندى اقپاراتتىق-تالدامالىق پلاتفورماعا اينالادى. جۇيەگە مىناداي دەرەكتەر ەنگىزىلەدى:
- سۋ نىساندارى، گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستار جانە ماگيسترالدىق كانالدار تۋرالى مالىمەتتەر؛
- بارلىق ساناتتاعى سۋدى پايدالانۋشىلاردىڭ سۋ الۋ جانە سۋ بۇرۋ مونيتورينگى مەن ەسەبى؛
- كليماتتىق جانە گيدرولوگيالىق كورسەتكىشتەر (باقىلاۋ بەكەتتەرى مەن مەتەوستانتسيالار دەرەكتەرى) ؛
- جەردى قاشىقتان زوندتاۋ مالىمەتتەرى، سپۋتنيكتىك سۋرەتتەر جانە سۋارۋ مودەلدەرى؛
- اۋىل شارۋاشىلىعىندا، ونەركاسىپتە، ەنەرگەتيكادا جانە كوممۋنالدىق سەكتوردا سۋ تۇتىنۋ تۋرالى سالالىق دەرەكتەر.
- وسىلايشا جۇيە مەملەكەتتىك ورگاندار، سۋ پايدالانۋشىلار مەن عىلىمي قاۋىمداستىق ءۇشىن سەنىمدى اقپارات كوزىنە اينالىپ، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدا كەشەندى ءتاسىلدى قولدانۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ
سۋ تۇتىنۋدى بولجاۋ جانە رەسۋرستاردى ءتيىمدى باسقارۋ ءۇشىن ەرتە بولجام جاساۋ جۇيەسى (ە ب ج ج) ەنگىزىلەدى. ول كليماتتىق، گيدرولوگيالىق جانە اگروتەحنيكالىق فاكتورلاردى ەسكەرە وتىرىپ، سالالار مەن وڭىرلەر بويىنشا سۋ تۇتىنۋ كولەمىن الدىن الا بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار، س ر ۇ ا ج- بەن ىقپالداستىرىلعان سالالىق جاساندى ينتەللەكت اسسيستەنتىن (چات- بوت) ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. ول پايدالانۋشىلارعا ينتەراكتيۆتى رەجيمدە اناليتيكاعا، ۇسىنىمدارعا جانە انىقتامالىق اقپاراتتارعا ەسىك اشادى. بۇل الدىن الا بولجامنىڭ ناقتىلىعىن ارتتىرادى، رەسۋرستاردى ۇتىمدى ءبولۋدى جانە پروتسەستەردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
ىسكە قوسۋ مەرزىمدەرى
س ر ۇ ا ج- دى ازىرلەۋ جانە پايدالانۋعا بەرۋ جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى پايدالانىلاتىن ەگىس القابىنىڭ اۋماعى %86 عا ۇلعايعانى جايلى جازعان ەدىك.
ەربول جانات