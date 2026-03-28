سۋ قويمالارىندا 15 ميلليارد تەكشە مەتر ورىن بار
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى سۋ قويمالارىندا جالپى كولەمى 15 ميلليارد تەكشە مەتر بوس ورىن بار. بۇل كولەم تاسقىن كەزىندە كۇتىلەتىن سۋ كولەمىن ۇستاپ قالا الادى.
بۇل تۋرالى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە سۋ رەسۋرستارىن رەتتەۋ، قورعاۋ جانە پايدالانۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان جۇمابايەۆ مالىمدەدى.
جالپى ەلدە ءىرىلى-ۇساقتى 400 گە جۋىق سۋ قويماسى بار. ونىڭ ىشىندە 90 ى رەسپۋبليكالىق ماڭىزعا يە. سپيكەردىڭ سوزىنشە، سۋ قويمالارىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايى قاناعاتتانارلىق دەڭگەيدە جانە ولار تۇراقتى تۇردە تەكسەرىستەن وتكىزىلىپ تۇرادى.
قازىرگى تاڭدا وڭىرلەر بويىنشا سۋ قويمالارىنىڭ تولۋ دەڭگەيى اركەلكى. سولتۇستىك ايماقتا بۇل كورسەتكىش 68 پايىزدى، ورتالىق وڭىرلەردە 67 پايىزدى قۇرايدى.
ال باتىس وبلىستاردا سۋ دەڭگەيى 61 پايىز بولسا، شىعىستا 81 پايىزعا جەتكەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سۋ تاسقىنى قارساڭىندا وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيى تۇراقتى باقىلاۋدا. اسىرەسە، كورشى مەملەكەتتەرمەن شەكتەسەتىن جايىق پەن توبىل وزەندەرىنىڭ جاعدايى ءجىتى قاداعالانىپ وتىر.
- بۇگىننەن باستاپ جايىق وزەنىنە رەسەي اۋماعىنداعى يريكلينسكوە سۋ قويماسىنان جىبەرىلەتىن سۋ كولەمى 60 تەكشە مەترگە دەيىن قىسقارتىلدى. بۇعان دەيىن بۇل كورسەتكىش 139 تەكشە مەتر بولعان. اتالعان شەشىم رەسەي فەدەراتسياسىمەن بىرلەسە قابىلداندى. سونداي-اق توبىل وزەنىنە كەلەتىن سۋ كولەمى دە تومەندەيدى. بۇل ءىس مەملەكەتارالىق دەڭگەيدە بىرلەسكەن كوميسسيا باقىلاۋىمەن ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى باسقارما باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، الداعى جىلدارى تۇركىستان وبلىسىندا ءتورت جاڭا سۋ قويماسى سالىنادى.