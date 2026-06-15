س ق و تۇرعىندارى مەديتسينا سالاسىندا قانداي ماسەلەلەرگە ءجيى شاعىمدانادى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى مەديتسينالىق ۇيىمداردا 64 ورەسكەل زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالدى.
مەديتسينالىق قىزمەت ساپاسى، ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جانە زاڭسىز مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ ماسەلەلەرى وڭىردە وزەكتىلىگىن جويعان جوق. بىلتىر تۇرعىنداردان جۇزدەگەن شاعىم ءتۇسىپ، ول باقىلاۋ ورگاندارىنىڭ تەكسەرىسىنە نەگىز بولعان.
مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ س ق و بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ جانە ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ ساپاسىنا قاتىستى 95 جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزگەن. ناتيجەسىندە 64 ورەسكەل زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالدى. ەڭ ءجيى كەزدەسكەن كەمشىلىكتەر قاتارىندا مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ ستاندارتتارىن ساقتاماۋ، دياگنوستيكا مەن ەمدەۋدىڭ كلينيكالىق حاتتامالارى تالاپتارىنىڭ ورىندالماۋى، دارىلىك زاتتاردى وتكىزۋ قاعيدالارىن بۇزۋ جانە مەديتسينالىق بۇيىمدارعا سايكەستىك سەرتيفيكاتتارىنىڭ بولماۋى بار.
سونداي-اق بىلتىر مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ساپاسى، پاتسيەنتتەردى قابىلداۋدى ۇيىمداستىرۋ، ەڭبەككە ۋاقىتشا جارامسىزدىق پاراقتارىن بەرۋ جانە مەديتسينالىق- الەۋمەتتىك ساراپتاماعا جولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا دەپارتامەنت 358 ءوتىنىشتى قاراعان. سونىمەن قاتار ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جانە دارىلىك زاتتاردى وتكىزۋ قاعيدالارىن بۇزۋعا قاتىستى 68 ءوتىنىش تۇسكەن.
- ساپاسىز، جالعان جانە تىركەلمەگەن دارىلىك زاتتاردى انىقتاۋ ماقساتىندا دەپارتامەنت قىزمەتكەرلەرى پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ تەكسەرۋلەرىنە قاتىسىپ، ناتيجەسىندە تىركەلمەگەن دارىلىك پرەپاراتتار انىقتالعان. تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا مەديتسينالىق قىزمەت سالاسىندا 45 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. ونىڭ ىشىندە 40 حاتتاما جەكە تۇلعالارعا، 5 حاتتاما زاڭدى تۇلعالارعا قاتىستى راسىمدەلدى. سالىنعان ايىپپۇلداردىڭ جالپى كولەمى 1,15 ميلليون تەڭگەدەن استى، - دەيدى دەپارتامەنت باسشىسى ايگۇل تاكەيەۆا.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ سالاسىندا تاعى 18 اكىمشىلىك حاتتاما جاسالىپ، ولاردىڭ ناتيجەسىندە 2,5 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىنعان. ونىڭ ىشىندە ءبىر لاۋازىمدى تۇلعا، 14 جەكە تۇلعا جانە ءۇش زاڭدى تۇلعا جازالاندى.
- ليتسەنزيا بەرۋگە كەلەر بولساق، بىلتىر مەديتسينالىق قىزمەتپەن اينالىسۋعا 176 ءوتىنىش ءتۇسىپ، 174 ليتسەنزيا بەرىلدى. ەكى ءوتىنىش زاڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلمەۋىنە بايلانىستى كەرى قايتارىلدى، - دەيدى ايگۇل تاكەيەۆا.
دەپارتامەنت زاڭسىز مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ بويىنشا دا جۇمىس جۇرگىزەدى. اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 424-بابى بويىنشا بىلتىر 22 دەرەك تىركەلگەن. جاۋاپكەرشىلىككە 17 جەكە جانە 5 زاڭدى تۇلعا تارتىلدى. ولارعا جالپى سوماسى 707 مىڭ تەڭگە ايىپپۇل سالىندى.
ال بيىل دارىلىك زاتتاردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ ماقساتىندا ەكى پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋ جۇرگىزىلىپ، انىقتالعان ولقىلىقتاردى جويۋ تۋرالى نۇسقامالار بەرىلگەن. سونىمەن قاتار باقىلاۋ سۋبەكتىلەرىنە بارماي-اق 45 تەكسەرۋ وتكىزىلىپ، ءتيىستى ۇسىنىمدار جولدانعان.
دەپارتامەنت مالىمەتىنشە، بۇگىندە س ق و-دا 260 ءدارىحانا جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ 148 ى پەتروپاۆل قالاسىندا ورنالاسقان. سوڭعى جىلدارى وڭىردە ءدارىحانالار سانى ايتارلىقتاي وسكەن.