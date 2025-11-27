س ق و-دا اشىلعالى تۇرعان ەسكەرتكىش نەگە قيراتىلدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا الاش قايراتكەرلەرىنە ارنالىپ سالىنعان مونۋمەنتالدى نىسان اشىلماي جاتىپ، جارتىلاي بۇزىلدى.
بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك پاراقشاسىندا زاڭعار كارىمحان ءبولىستى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلى جيىن وتكىزگەن قىزىلجار ءوڭىرى بۇرىنعى اققۇساق قونىسىندا الاش قايراتكەرلەرىنىڭ ۇرپاقتارى، جەكەلەگەن كاسىپكەرلەر مەموريالدىق كەشەن سالدى. بيىكتىگى 28 مەتر بولاتىن ستەللا قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا بەرىلۋى ءتيىس ەدى. الايدا ەسكەرتكىش جارتىلاي بۇزىلعان. قوعام وكىلى بۇعان وبلىس اكىمىن كىنالادى.
وسىعان وراي س ق و اكىمدىگىنىڭ مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسى جاۋاپ بەردى.
- ستەللا قۇرىلىسىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانمەن كەلىسپەي كاسىپكەر ن. بارلىبايەۆ باستاعان. ورناتۋ كەزىندە تاپسىرىس بەرۋشى اقاۋلاردى، ستەللانىڭ دۇرىس ورناتىلماعانىن انىقتادى. وسى سەبەپتى كاسىپكەردىڭ تاپسىرماسىمەن جوعارعى بولىگى دەمونتاجدالدى. سونداي-اق، مادەنيەت باسقارماسى ن. بارلىبايەۆقا ستەللا ورناتۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى زاڭدى راسىمدەردى جۇرگىزۋ قاجەتتىگى تۋرالى ەسكەرتتى. مونۋمەنتالدى قۇرىلىس نىساندارىن ورناتۋ ءتارتىبى ساقتالمايىنشا، ەسكەرتكىش تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرى مەملەكەتتىك تىزىمىنە ەنگىزىلمەيدى، - دەدى باسقارما باسشىسى دوسبول ابدىرەيىسوۆ.
اكىمدىك وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ۆانداليزم فاكتىسى تىركەلگەن جوق. قۇجاتتاردىڭ بولماۋىنا بايلانىستى مەملەكەتتىك ساۋلەت-قۇرىلىس باقىلاۋ ورگانى ن. بارلىبايەۆقا اكىمشىلىك ايىپپۇل سالدى.
وسى وقيعاعا قاتىستى وبلىستىق ءماسليحاتتىڭ دەپۋتاتى ەرباقىت امانتاي ۇلى دا پىكىر ءبىلدىردى.
- قىزىلجارداعى ەسكەرتكىش ماسەلەسىنىڭ استارىنان الاشقا قارسى جاۋ ىزدەۋدىڭ قاجەتى جوق. بۇل - مەنىڭ جەكە پىكىرىم. بار گاپ - نە جەرگە، نە قۇرىلىسقا رۇقسات الماستان سالىنۋى. سەنسەڭىز دە سول، سەنبەسەڭىز دە سول. زاڭنىڭ تالابى وسى. ەگەر ەسكەرتكىش سالايىن دەپ جاتىرمىن دەپ ءوتىنىش بەرىپ، ونى مادەنيەت باسقارماسى نەمەسە ەسكەرتكىشتەر جونىندەگى كوميسسيا قابىلداماي قويسا، وندا اڭگىمە باسقا. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندى «ەسكەرتكىشتەر ەلى» دەپ مازاقتايتىندار بار ەكەنىن، رۇقساتسىز اتا-باباسىنا قولادان قۇيىپ، تاستان قالاپ بەلگى قوياتىندار كوبەيىپ كەتكەنىن ءبىر ەمەس، بىرنەشە رەت بيىك مىنبەردەن ايتتى. قۇلاق اسقاندار از. پەتروپاۆل دەگەن اتاۋىنا قاراپ، كوشەلەرىندە ءالى سول لەنين مەن ستالين تۇر دەپ ويلايتىن شىعارسىزدار. مۇلدەم ولاي ەمەس. ابىلاي حان، قوجابەرگەن جىراۋ، اباي اقىن، الاش قايراتكەرلەرى ماعجان مەن سماعۇلدىڭ مۇسىندەرى، جىلقىنى العاش اۋىزدىقتاعان قازاق ەكەنىن بىلدىرەتىن ەسكەرتكىش تە قىزىلجاردىڭ قاق تورىنەن ورىن العان، - دەپ جازدى جەلىدەگى پاراقشاسىندا ەرباقىت امانتاي ۇلى.
بۇعان دەيىن سوڭعى بەس جىلدا ەلىمىزدىڭ 10 وڭىرىندە 49 ەسكەرتكىش زاڭ تالاپتارىن ساقتاماي ورناتىلعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى