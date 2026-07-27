س ق و-عا كەلگەن كاتوليكتەر قازاق بەينەسىندەگى يكوناعا ءمىناجات ەتەدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى وزەرنوە ەلدى مەكەنى قۋدالاۋعا ۇشىراعان پولياكتاردىڭ تاريحىمەن عانا ەمەس، رۋحاني ماڭىزى بار مەكەن رەتىندە دە تانىمال.
بيىل 90 جىلدىعىن اتاپ وتكەن اۋىلدى 1936 -جىلى جەر اۋدارىلعان پولياكتار نەگىزىن قالاعان. بۇگىندە مۇندا ولاردىڭ ۇرپاقتارى تۇرىپ جاتىر. لەونتينا كورچينسكايانىڭ اتا-اناسى دا ۋكراينادان كۇشتەپ كوشىرىلگەندەردىڭ قاتارىندا بولعان. ايتۋىنشا، سول كەزدە اكەسى 18 دە، اناسى 16 جاستا عانا ەكەن.
- اكە-شەشەمىز ايتىپ وتىراتىن، جەرگىلىكتى حالىق - قازاقتار كوپ كومەكتەستى دەپ. اۋىر جىلدار بولدى. مەنىڭ جولداسىمنىڭ اكە-شەشەسى دە ۋكراينالىق پولياكتار. قازىر ءبىز دە سەكسەننەن استىق.
1967 -جىلى ۆلاديسلاۆپەن شاڭىراق كوتەردىك. ءبىز ءبىر اۋىلدا تۇردىق، باسىندا جاقسى دوس بولدىق. اعام بولعاندىقتان بىزگە قوناققا ءجيى كەلەتىن، قىزدار تۋرالى سۇرايتىن. مەن وعان قاي قىز جاقسى، قاي جەردە قانداي قالىڭدىق بارىن ايتىپ، كەڭەس بەرەتىنمىن. 11-سىنىپتى بىتىرگەننەن كەيىن ينستيتۋتقا سىرتتاي وقۋعا ءتۇستىم. انام جالعىز، كومەكتەسۋ كەرەك بولدى. مەكتەپتە مۇعالىم بولىپ ىستەپ ءجۇرىپ، ۆلاديسلاۆقا تۇرمىسقا شىقتىم. كەلەر جىلى 60 جىل شاڭىراق كوتەرگەنىمىزگە، امان-ەسەن سول كۇنگە جەتكىزسىن! - دەيدى لەونتينا كورچينسكايا.
اۋىل ماڭىنداعى وزەرنوە كولىنىڭ تاريحى تاڭعاجايىپ وقيعامەن بايلانىستى. تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، اشتىق جايلاعان 1941 -جىلى ەرىگەن قار سۋىنان كول، كەيىن بالىق پايدا بولادى. وسىلايشا جەر اۋدارىلعان حالىقتى اجالدان اراشالاپ قالعان دەسەدى. 1997 -جىلى ماۋسىم ايىندا اشارشىلىقتان امان الىپ قالعان كولگە دەگەن العىستىڭ بەلگىسى رەتىندە ماريانىڭ ءمۇسىنى ورناتىلدى. بۇگىندە بۇل جەر كاتوليكتەر ءۇشىن قاسيەتتى زيارات ورنىنا اينالعان.
مۇندا قازاقستاننىڭ كيەلى ورىندارىنىڭ قاتارىنا ەنگەن «بەيبىتشىلىك پاتشايىمى» عيباداتحاناسى بار. 1990 -جىلى تۇرعىنداردىڭ باستاماسىمەن بوي كوتەردى. ونىڭ باستى قۇندىلىعى - الەمدەگى ساناۋلى «بەيبىتشىلىك التارىنىڭ» ءبىرى - «قازاقستان جۇلدىزى» ورنالاسقان.
- «بەيبىتشىلىك پاتشايىمى» عيباداتحاناسىندا ورنالاسقان «قازاقستان جۇلدىزى» التارىندە يسا پايعامباردىڭ دەنەسىنىڭ بولشەگى سالىنعان ساۋىت بار. ءبىز وعان كۇنى بويى تاڭعى ساعات 10.00-دەن باستاپ، كەشكى ساعات 18.00-گە دەيىن سىيىنامىز. بۇل عيباداتحانادا ۇنەمى ءبىر ادام كەزەكشىلىك ەتىپ، ولار ءمىناجات ەتەدى. كەزەكشىلىك قۇرىلعان. ءار ەكى ساعات سايىن اۋىسىپ وتىرادى، الماستىرعانعا دەيىن كەتپەيدى، ياعني التاردىڭ الدى بوس بولمايدى. سىيىنۋعا تىلەك بىلدىرۋشىلەردىڭ ءتىزىمى ءبىر ايعا جاسالىپ قويعان.
ادامدار بۇل جەردە دۇنيە جۇزىندە بەيبىتشىلىك بولۋى ءۇشىن قۇدايدان سۇرايدى. التارلاردى ورناتۋداعى يدەيا دا وسى ەدى، الەمگە تىنىشتىق تىلەۋ.
بۇل - الەم بويىنشا جوسپارلانعان ون ەكى بەيبىتشىلىك التارىنىڭ ەكىنشىسى. جالپى قازىر ولاردىڭ سەگىزى قويىلعان. كەي التارلاردىڭ الدىندا قۇلشىلىق ەتۋ ءبىر ءسات توقتامايدى، كۇنى-ءتۇنى ادامدار ءمىناجات ەتەدى. ءبىراق ءبىز شاعىن ەلدى مەكەن، حالىق سانى از بولعاندىقتان، ول مۇمكىن ەمەس، - دەيدى عيباداتحانا قىزمەتكەرى رافالا كيسەل.
التاردى پولياك شەبەرى ماريۋش دراپيكوۆسكي التىننان، تيتاننان جانە اسىل تاستاردان جاساعان. بەتىنەن قازاقتىڭ ۇلتتىق ويۋ-ورنەكتەرىن دە كورۋگە بولادى. التاردىڭ ۇزىندىعى - 7,5، ەنى - 2,5 مەتر، سالماعى - 600 ك گ. وزەرنىي اۋىلىنا ول 2014 -جىلى اكەلىنىپ قويىلدى.
- بۇل جوبا بويىنشا جەر شارىن تولىق قامتىپ، ءمىناجات ەتۋ تىزبەگىن قۇرۋ. وسىنداي 12 ورىن بولۋى ءتيىس. بۇل رۋحاني بايلانىس ۇزىلمەي، دۇنيەجۇزىندە بەيبىتشىلىك بولۋىن تىلەيدى.
التاردى كەز-كەلگەن جەرگە قويمايدى. ول ورىن قۇداي انامەن بايلانىستى قاسيەتتى ورىن جانە باسىنان قيىنشىلىق - سوعىس، اشارشىلىق وتكىزگەن ەل بولۋى ءتيىس. ويتكەنى ولار بەيبىتشىلىكتىڭ قادىرىن جاقسى ءتۇسىنىپ، سول ءۇشىن سىيىناتىن بولادى.
التاردىڭ ءبىرىنشىسى يەرۋساليمدە پايدا بولدى، ءبىراق، قاقتىعىستاردان كەيىن، ول جەردە سىيىناتىن ادام بولماي، پالەستيناداعى قاسيەتتى جەر - ۆيفلەەمگە كوشىردى، - دەيدى عيباداتحانا قىزمەتكەرى.
ءۇشىنشىسى - بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينادا، 12 التار يدەياسىنىڭ اۆتورى پەتر چولكيەۆيچتىڭ تۋعان جەرىندە قويىلدى. افريكادا ەكەۋى - كوت-د’يۆۋار جانە رۋاندادا، فيليپپيندە، وڭتۇستىك كورەيادا، سونداي-اق پولشادا تۇر.
وزەرنىيداعى تاعى ءبىر ەرەكشە نىسان - كيىز ءۇي پىشىنىندە سالىنعان بىرەگەي عيباداتحانا. مۇندا قازاق ايەلىنىڭ بەينەسى بەينەلەنگەن «ۇلى دالا اناسى» يكوناسى ساقتاۋلى.
- قۇداي انا يسا پايعامبارمەن بىرگە قازاق بەينەسىندە سالىنعان. الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى كوپتەگەن ەتنوس كاتوليك ءدىنىن ۇستانادى. ولاردىڭ بارلىعى قاسيەتتى ماريانى وزدەرىنىڭ رۋحاني اناسى رەتىندە قابىلدايدى. ەگەر افريكادا ماريا افريكالىق، ال قىتايدا قىتايلىق ايەل بەينەسىندە بەينەلەنسە، نەگە قازاقستاندا ول قازاق اناسى رەتىندە كورسەتىلمەسكە؟
«ۇلى دالا اناسى» دەپ اتالاتىن يكونانى جەرگىلىكتى سۋرەتشى دوسبول قاسىموۆ سالدى. 2022 -جىلى ونى ريم پاپاسى فرانسيسك قازاقستانعا ساپارى كەزىندە دارىپتەپ، قاسيەتتى ەتتى.
ونىڭ بىرنەشە ەرەكشەلىگى بار. سونىڭ ءبىرى - قازاقتاردا جاس ايەل ادام بەتىنە تىكە قارامايدى. بۇل قاراپايىمدىلىقتىڭ كورىنىسى. مۇندا سول ءداستۇر ەسكەرىلگەن. سونداي-اق، ءماريام مەن يسا كيىز ءۇيدىڭ ىشىندە وتىر، - دەيدى رافالا كيسەل.
ال اۋىلدان 12 شاقىرىم جەردە ۆوليانسكايا شوقىسىندا 1998 -جىلى 12 مەترلىك بەلگى قۋعىن- سۇرگىن قۇرباندارىنىڭ ەسكە الۋ ماقساتىندا قويىلدى.
بۇعان دەيىن س ق و-دا پولياكتار كوپ قونىستانعان ەلدى مەكەندە «قازاق حالقىنا العىس» ەستەلىك بەلگىسى قويىلعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى