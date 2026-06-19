پرەزيدەنتتىك ساياباقتىڭ تروتۋارىندا كولىگىمەن جۇرگەن جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - استانادا پرەزيدەنتتىك ساياباق اۋماعىندا اۆتوكولىكپەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولىنا شىققان ازامات 10 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
ءىس استانا قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا قارالدى.
سوت مالىمەتىنشە، ازامات ب. تۇنگى ۋاقىتتا كولىكپەن پرەزيدەنتتىك ساياباق اۋماعىنداعى جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان تروتۋارمەن جۇرگەن.
«وسى ارەكەتى ارقىلى ول اينالاسىنداعىلارعا انىق قۇرمەتسىزدىك تانىتىپ، ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ ءتوندىرىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان»، - دەپ حابارلادى سوت.
كەيىن وقيعانىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانىپ، كوپشىلىككە تاراعان.
سوت وتىرىسىندا قۇقىق بۇزۋشى كىناسىن تولىق مويىنداپ، تروتۋارعا ادەيى شىقپاعانىن جانە وندا كولىكپەن جۇرۋگە تىيىم سالىنعانىن بىلمەگەنىن ايتقان. سونداي-اق بەينەجازبانى ونىڭ تانىسى تۇسىرگەنىن مالىمدەدى.
بۇدان بولەك، ازامات ب. كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى بولماي تۇرىپ جانە ءتيىستى قۇجاتتارسىز كولىك جۇرگىزگەنى ءۇشىن ا ق ب ت ك-نىڭ 612-بابىنىڭ 2-بولىگى بويىنشا دا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
«سوت قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ قاساقانا جانە كورسەتىپ جاسالعانىن، ونىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى كوپشىلىككە جاريالانعانىن، سونداي-اق قۇقىق بۇزۋشىنىڭ بۇعان دەيىن دە بىرنەشە رەت اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتىلعانىن ەسكەردى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ناتيجەسىندە سوت ازاماتقا 10 تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماققا الۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندادى.
قاۋلى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.