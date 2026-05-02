پرەزيدەنتتىڭ ب ا ق سالاسىنداعى 2026-جىلعى سىيلىقتارى مەن گرانتتارىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - قۇرمەتتى ارىپتەستەر! ب ا ق سالاسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2026-جىلعى سىيلىقتارى مەن گرانتتارىن، سونداي-اق العىسىن الۋعا ۇمىتكەرلەردەن ۇسىنىمدار قابىلداۋ باستالدى.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ ءمالىم ەتتى.
- قۇرمەتتى ارىپتەستەر! ب ا ق سالاسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2026-جىلعى سىيلىقتارى مەن گرانتتارىن، سونداي-اق العىسىن الۋعا ۇمىتكەرلەردەن ۇسىنىمدار قابىلداۋ باستالدى. جەكەلەگەن جۋرناليستەر مەن شىعارماشىلىق ۇجىمداردى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى، قوعامدىق ۇيىمدار، مەملەكەتتىك ورگاندار ۇسىنا الادى. ەرەكشە ەسكەرەرلىك جايت، ۇمىتكەرلەردەن 2025-جىلعى 1-ماۋسىم مەن 2026-جىلعى 31-مامىر ارالىعىندا جاريالانعان نەمەسە ەفيرگە شىققان ماتەريالدار قابىلدانادى. قۇجاتتاردى 2026-جىلعى 10-ماۋسىمعا دەيىن وتكىزۋگە بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
