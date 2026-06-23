پرەزيدەنتتەر كورتەجىن باستاپ جۇرەتىن پوليتسەي: ريزا بولعان ريم پاپاسى مەدال تاقتى
استانا. KAZINFORM - ەلورداعا كەلگەن مەملەكەتتىك دەڭگەيدەگى قوناقتاردىڭ رەسمي كورتەجىن ادەتتە اپپاق موتوسيكل مىنگەن، ءمىنسىز جاراقتانعان پوليتسەيلەر باستاپ جۇرەدى. ولار - پاترۋلدىك پوليتسيا مامانداندىرىلعان باتالونىنىڭ ەسكورت ۆزۆودى. بولىمشەنى بەس جىلدان بەرى پوليتسيا پودپولكوۆنيگى رينات سالىمگەرەيەۆ باسقارادى. پوليتسيا كۇنىنە وراي Kazinform ءتىلشىسى ونىڭ كەزەكشىلىگىنە بىرگە شىعىپ، جۇمىسىمەن تانىستى.
پودپولكوۆنيتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قىزمەتتە بوس ۋاقىت از.
- مەن بۇل سالادا قىزمەت ەتۋدى بالا كەزىمنەن ارماندادىم، اكەمنىڭ ءىزىن قۋعىم كەلدى، - دەپ باستادى ءسوزىن رينات سالىمگەرەيەۆ.
كەيىپكەرىمىزدىڭ اكەسى دە ءبىر كەزدە اكىمشىلىك پوليتسيا جۇيەسىندە قىزمەت اتقارعان. بۇگىندە زەينەتكەر بولسا دا، كولىك قۇجاتتارى سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ ءجۇر.
2011 -جىلى سەمەي قالاسىندا پوليتسيا قاتارىنا قوسىلعان رينات سالىمگەرەيەۆ 2014 -جىلى استاناعا اۋىسىپ، مامانداندىرىلعان جەكە باتالونعا قابىلدانادى. ال 2015 -جىلدان باستاپ ەسكورت ۆزۆودىنىڭ ينسپەكتورى قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى. بۇل سالانى تاڭداۋىنا بالا كەزىنەن موتوسيكلگە دەگەن قۇمارلىعى سەبەپ بولعان.
- موتوسيكل ايداۋ ءار ينسپەكتوردىڭ قولىنان كەلە بەرمەيدى. ول ءتورت دوڭگەلەكتى كولىك ەمەس، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى، كوكتايعاق سەكىلدى جاعدايلار قاۋىپتى ارتتىرادى، - دەپ ءتۇسىندىردى وفيتسەر.
جىلدار بويى جيناقتالعان تاجىريبە مەن ەڭبەكتىڭ ارقاسىندا ءتارتىپ ساقشىسى 2020 -جىلى ۆزۆود كومانديرى بولىپ تاعايىندالعان.
بۇگىنگە دەيىن ول 200 دەن استام ماڭىزدى ءىس-شارانىڭ كورتەجىن باستاپ جۇرگەن. ۆزۆودتىڭ نەگىزگى پارىزى - رەسمي دەلەگاتسيالار مەن شەت ەلدەر باسشىلارىنىڭ ساپارىن قورعاۋ، جول باستاۋ. بۇل جۇمىسقا ارنايى جابدىقتالعان 14 موتوسيكليستەن تۇراتىن قۇرام شىعادى، وعان قوسا ەكى جەكە قۇرام قاجەت بولعان جاعدايدا ولاردى الماستىرۋعا دايىن تۇرادى.
- پرەزيدەنت كەلە جاتقان كەزدە ءبىزدى ارنايى دايىندىققا بوساتادى. جاتتىعۋ الاڭىنا بارامىز. كەنەتتەن دوڭگەلەك جارىلىپ قالسا، نە ىستەۋ كەرەكتىگىن، مارشرۋتتى قالاي جەدەل وزگەرتۋدى ۇيرەتەمىز، - دەپ باياندايدى كوماندير.
رينات سالىمگەرەيەۆ ءوز تاجىريبەسىندە كەزدەسكەن ءبىر وقيعانى ايتىپ بەردى. ءبىر جولى شەتەل پرەزيدەنتىنىڭ كورتەجىمەن ءبىر مەزەتتە ءوز ەلىمىزدىڭ پرەزيدەنتىنىڭ كورتەجى دە قاتار كەلىپ قالدى. سول ساتتە ەسكورت قۇرامى الدىڭعى ساپتا تۇرىپ قالدى دا، كورتەجدى تولىق توقتاتۋ مۇمكىندىگى بولماي قالدى.
- كورتەجدى تولىق توقتاتپاي، باياۋ ءجۇرىپ كەلە جاتقانداي كورىنۋگە تىرىستىق. ارىپتەستەر اراسىندا كىمگە جول بەرۋىمىز كەرەك دەپ، ءسال ابىرجىپ قالعاندارى دا بولدى. ءبىراق ءبىرىنشى كەزەكتە ءوز ەلىمىزدىڭ مەملەكەت باسشىسىنا جول بەرۋ كەرەك دەپ شەشتىك، - دەيدى ول سول ءساتتى ەسكە ءتۇسىرىپ.
ونىڭ قىزمەتىندەگى ەسىندە قالعان ساتتەرىنىڭ ءبىرى - ريم پاپاسىنىڭ ساپارى. اەروپورتقا شىعارىپ سالعاننان كەيىن، جوسپاردا بولماسا دا، ول موتوسيكل مىنگەن پوليتسەيلەرمەن قوشتاسۋعا ارنايى بۇرىلعان. سول جولى ريم پاپاسى بارلىق ون ءتورت ينسپەكتورعا جەكە-جەكە مەدال تابىس ەتكەن.
قىزمەتتىڭ ءوز اۋىرتپالىعى بارىن رينات سالىمگەرەيەۆ جاسىرمايدى. جۇمىس تىنىمسىز، ءار كۇنى ەلدىڭ تىنىشتىعىن كۇزەتۋمەن وتەدى. الايدا ونىڭ پايىمىنشا، بۇل سالانىڭ جاس بۋىنعا قاجەتتى قاسيەتتەرى - شىدامدىلىق، ءتوزىم، پسيحولوگيالىق جانە فيزيكالىق تۇرعىدا دايىن بولۋ.
- حالىقپەن جۇمىس ىستەگەندە سىپايىلىق پەن شىدامدىلىق كەرەك. ءوزىڭدى باسقا قىرىنان كورسەتۋىڭە بولمايدى، - دەيدى وفيتسەر.
قىزمەتكەرلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى رەسمي كورتەجدەرمەن شەكتەلىپ قالمايدى. ولار سونىمەن قاتار قالاداعى جول-كولىك وقيعالارىن تىركەپ، تۇنگى رەيدتەرگە قاتىسادى، موپەد پەن ەلەكتروۆەلوسيپەد يەلەرىمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزەدى.
- مەكتەپتەرگە جول ءجۇرۋ ەرەجەسىن ۇيرەتەتىن ءپان ەنگىزۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيمىن، وندا ەرەجەنى تەك جۇرگىزۋشى عانا ەمەس، جولعا قاتىسى بار ءار ادام ءبىلۋى ءتيىس ەكەنى ۇيرەتىلۋى كەرەك، - دەيدى ول.
وتباسى - ونىڭ باستى تىرەگى. رينات سالىمگەرەيەۆ ءۇش قىز تاربيەلەپ وتىر، ال ۇلكەن قىزى توعجان دا بولاشاقتا اكە جولىن جالعاۋدى ارماندايدى.
بۇگىندە ەلوردالىق پوليتسيانىڭ ەسكورت ۆزۆودى تەك رەسمي ءىس-شارالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن بولىمشە عانا ەمەس، زاماناۋي پوليتسيانىڭ وزىندىك ۆيزيت كارتاسىنا اينالعان دەسەك ارتىق بولماس. ال ونىڭ ارتىندا - كوپ جىلعى دايىندىق، ءمىنسىز ءتارتىپ پەن جاۋاپكەرشىلىكتى ومىرلىك ۇستانىمىنا اينالدىرعان جاندار تۇر.
اۆتور
كاميلا مۇلىك