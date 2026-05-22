پرەزيدەنتتەن ماراپات العان ماقپال ءجۇنىسوۆا توقايەۆتىڭ قولىنا نە زات ۇستاتتى
استانا. KAZINFORM - كەشە مەملەكەت باسشىسى مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتادى. ولاردىڭ قاتارىندا ءانشى ماقپال ءجۇنىسوۆا دا بار.
اقورداعا العاش بارعان ونەر يەسىنىڭ ۆيدەوسى جۇرتتى ءتانتى ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءتول مادەنيەتىمىزدىڭ ءورىسىن كەڭەيتىپ، حالقىمىزدىڭ رۋحاني دۇنيەتانىمىن بايىتۋ جولىندا جەمىستى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ءبىر توپ ازاماتتى جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن جەتكىزدى.
وسىلايشا جەزتاڭداي ءانشى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ماقپال ءجۇنىسوۆاعا ەكىنشى دارەجەلى «بارىس» وردەنى تابىستالدى.
«اقوردا» باعدارلاماسىنىڭ اۆتورى ءارى پروديۋسەرى اقداريعا مۇقاداس ءانشىنىڭ ەرەكشە ۆيدەوسىن جاريالادى. كادردا ماراپاتتاۋ راسىمىنەن كەيىن ءانشى مەملەكەت باسشىسىنا اندەرى جازىلعان ءۇن تاسپانى بەرىپ جاتقانى كورىنەدى.
«اعا، مىنانى سىزگە بەرە سالۋعا بولا ما؟» - دەيدى ءانشى ۆيدەودا.
«بولادى، بولادى، راقمەت سىزگە!» - دەيدى پرەزيدەنت.
«اپايدىڭ ايتۋىنشا، بۇل - اقورداعا العاش كەلۋى. ءارى اراعا شيرەك عاسىر سالىپ، مەملەكەت تاراپىنان العان العاشقى ماراپاتى ەكەن. سوندىقتان كوڭىلدە تولقىنىس بارىن جاسىرمادى. اندەرى جازىلعان ءۇن تاسپاسىن دا الا كەلىپتى. سالتاناتتى ءراسىم اياقتالعان سوڭ پرەزيدەنتكە ارنايى ۇسىنىپ، وتكەن كۇندەردىڭ ەستەلىگىندەي ىقىلاسىن ءبىلدىردى»، - دەپ جازدى اقداريعا مۇقاداس.