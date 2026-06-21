پرەزيدەنت وزبەكستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى سايدا ميرزيەيەۆانى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سايدا ميرزيەيەۆانىڭ ساپارى استانا مەن تاشكەنتتىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن ىلگەرىلەتۋ تۇرعىسىنان ەرەكشە مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ءسىزدىڭ ساپارىڭىز قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ورتاق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ءۇشىن وتە پايدالى بولادى دەپ سانايمىز. ءبىزدىڭ ساياسي جۇيەلەرىمىزدە پرەزيدەنت اكىمشىلىكتەرى ايرىقشا ءرول اتقارادى. مەن اكىمشىلىكتەر اراسىنداعى جۇمىس قاتىناستارىنىڭ جاندانعانىن ءاردايىم قولدايمىن. ءبىر-بىرىمىزبەن بايلانىستارىمىز ارتقان سايىن ورتالىق ازياداعى تۇراقتىلىق، وڭىرلىك ىقپالداستىق نىعايا تۇسەدى. ويتكەنى قازاقستان دا، وزبەكستان دا تۇتاس كورسەتكىشتەر بويىنشا ءىرى مەملەكەتتەر سانالادى. ەلدەرىمىز قازىر دامۋدىڭ بەتبۇرىس كەزەڭىندە تۇر. بىزگە بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىك قاجەت. سوندا عانا رەفورمالاردى ءساتتى ىسكە اسىرا الامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىل قازاقستاندا سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالانعانىنا توقتالدى.
- مەن بۇحاراعا جاساعان جۇمىس ساپارىمدى ريزاشىلىقپەن ەسكە الامىن. ءبىز وزبەكستاننىڭ كوپتەگەن سالادا، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ مەن سيفرلاندىرۋ باعىتىندا قول جەتكىزگەن تابىستارىمەن تانىسۋعا مۇمكىندىك الدىق. الەم جاساندى ينتەللەكتىنى قارقىندى تۇردە دامىتۋعا بەت بۇردى. وسى ورايدا ءبىز دە قازىرگى زامان اعىمىنا ىلەسە ءبىلۋىمىز كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆكە جىلى لەبىزىن جولدادى.