پرەزيدەنت ورتالىق ازيا مەن كورەيا جاستارىنا ارنالعان جاڭا باعدارلاما قابىلداۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەن كورەيا اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتىپ، جاستارعا ارنالعان Central Asia - Korea Future Generation باعدارلاماسىن قابىلداۋدى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
پرەزيدەنت سامميتكە قاتىسۋشى مەملەكەتتەردىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدا ايتارلىقتاي تابىسقا جەتكەنىنە نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن كورەيا اراسىنداعى تاريحي بايلانىستاردا كورە- سارام قاۋىمىنىڭ ايرىقشا ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا تاريحتان تامىر تارتاتىن باۋىرلاستىق بايلانىستار قالىپتاسقان. بۇل رەتتە وڭىردەگى مەملەكەتتەر حالقىمەن بىتە قايناسىپ كەتكەن كورە- سارام قاۋىمى ايرىقشا ءرول اتقارادى. كورەي دياسپوراسى ورتالىق ازيا مەن كورەيا اراسىنداعى دوستىققا دانەكەر بولىپ وتىر. قازاقستان ەلىمىزدە پانا تاۋىپ، ءوسىپ-ونگەن كورەي حالقىنىڭ سالت- ءداستۇرى مەن مادەنيەتىن ساقتاۋىنا ەرەكشە قامقورلىق كورسەتتى،- دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت كەلەسى جىلى كورەيلەردىڭ ورتالىق ازياعا جەر اۋدارىلعانىنا 90 جىل تولاتىنىن ايتىپ، وسى تاريحي وقيعاعا ارنالعان ارنايى ءىس-شارا ۇيىمداستىرۋدى ۇسىندى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى جاستاردىڭ ءوزارا بايلانىسىن كۇشەيتۋگە، ءبىلىم جانە مادەنيەت سالالارىنداعى ىقپالداستىق مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە ارنالعان Central Asia - Korea Future Generation باعدارلاماسىن قابىلداۋ قاجەت دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى.
سامميتتە كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لي چجە مەڭ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ جانە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ ءسوز سويلەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاق-كورەي كەلىسىمدەرى ەنەرگەتيكا، عىلىم، جۇمىسپەن قامتۋ جانە تۋريزم سالاسىن قامتىدى.