پرەزيدەنت «ورلەۋ» ورتالىعىن سىنعا الىپ، پەداگوگتەردى اتتەستاتسيالاۋ تالاپتارىن جەڭىلدەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مۇعالىمدەردىڭ اتتەستاتسيادان ءوتۋ تالاپتارى قايتا قارالىپ، ارتىق جۇكتەمە مەن قاعازباستىلىقتى ازايتۋعا باعىتتالعان وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەداگوگتەردى اتتەستاتسيالاۋ جۇيەسىن وڭتايلاندىرۋ جونىندە ۇكىمەتكە تاپسىرما بەردى.
- وزدەرىڭىزگە ءمالىم، مۇعالىمدەرگە كاسىبي قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعى قۇرىلدى. ءبىراق بۇگىندە بۇل ۇيىمنىڭ جۇمىسى ماردىمسىز دەۋگە بولادى. ماسەلەن، ماعان ۇستازداردان اتتەستاتسيا ەرەجەسىن قايتا قاراۋ تۋرالى كوپتەگەن ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى. مۇعالىمدەر ارتىق جۇكتەمەنىڭ جانە قاعازباستىلىقتىڭ كوپ ەكەنىن ايتىپ، شاعىمدانىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت ەلوردادا رەسپۋبليكالىق تامىز كەڭەسىندە.
وسىعان وراي، مەملەكەت باسشىسى پەداگوگتەردى اتتەستاتسيادان وتكىزۋ تالاپتارىن وڭتايلاندىرۋ، جەتىلدىرۋ جونىندە ناقتى تاپسىرما بەرگەنىن حابارلادى.
- بۇل جەردە باعالاۋدان مۇلدە باس تارتۋ نەمەسە ونى كۇردەلەندىرۋ تۋرالى ءسوز بولىپ وتىرعان جوق. ءبىلىمدى ءادىل باعالاۋ - ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ وزەگى. بىزگە مەيلىنشە تۇسىنىكتى ءارى اشىق جۇيە كەرەك. بۇل - وتە ماڭىزدى ماسەلە، ونى قاراستىرعان كەزدە جوعارى جاۋاپكەرشىلىك پەن ءمىنسىز كاسىبيلىك تانىتۋ قاجەت. ءتيىستى مينيسترلىك بۇل ماسەلەمەن اينالىسىپ، كوپ ۇزاماي ناقتى ۇسىنىستار بەرۋگە ءتيىس، - دەيدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت بىلىكتىلىكتى كوتەرۋ باعدارلامالارىنا جاڭا كونستيتۋتسيا قۇندىلىقتارىن، سونداي-اق، «زاڭ مەن ءتارتىپ»، «ادال ازامات»، «تازا قازاقستان» يدەيالارىن ەنگىزۋدى ۇسىنىپ، مۇنى قىزمەتتىك مىندەت دەپ ايتۋعا بولاتىنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە تاعى بەس مىڭنان استام مۇعالىم جەتىسپەيتىنىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق پرەزيدەنت ەلىمىزدەگى مەكتەپ قۇرىلىسىن جانداندىرۋدى تاپسىردى.