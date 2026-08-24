پرەزيدەنت وليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنە سىياقى سەرتيفيكاتتارىن تابىستادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پرەزيدەنت حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارىمەن جانە جۇلدەگەرلەرىمەن كەزدەسكەن ەدى.
مەملەكەت باسشىسى سالتاناتتى راسىمدە حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارىندا التىن، كۇمىس جانە قولا مەدال يەلەنگەن وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەرگە سايكەسىنشە 1500، 1000 جانە 500 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش كولەمىندە قارجىلاي سىياقىسى بار سەرتيفيكاتتاردى تابىستادى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت بارشا دارىندى جاستارعا ءاردايىم قولداۋ كورسەتىلەتىنى تۋرالى ايتقان ەدى.