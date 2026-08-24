KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت وليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنە سىياقى سەرتيفيكاتتارىن تابىستادى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن پرەزيدەنت حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارىمەن جانە جۇلدەگەرلەرىمەن كەزدەسكەن ەدى.

    Казахстанские медалисты получили денежные премии от Главы государства
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى سالتاناتتى راسىمدە حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارىندا التىن، كۇمىس جانە قولا مەدال يەلەنگەن وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەرگە سايكەسىنشە 1500، 1000 جانە 500 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش كولەمىندە قارجىلاي سىياقىسى بار سەرتيفيكاتتاردى تابىستادى.

    Казахстанские медалисты получили денежные премии от Главы государства
    فوتو: اقوردا
    Казахстанские медалисты получили денежные премии от Главы государства
    فوتو: اقوردا
    Казахстанские медалисты получили денежные премии от Главы государства
    فوتو: اقوردا
    Казахстанские медалисты получили денежные премии от Главы государства
    فوتو: اقوردا
    Казахстанские медалисты получили денежные премии от Главы государства
    فوتو: اقوردا
    Казахстанские медалисты получили денежные премии от Главы государства
    فوتو: اقوردا
    Казахстанские медалисты получили денежные премии от Главы государства
    فوتو: اقوردا

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت بارشا دارىندى جاستارعا ءاردايىم قولداۋ كورسەتىلەتىنى تۋرالى ايتقان ەدى.

    اقوردا قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور