پرەزيدەنت تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت تۇرىكمەن حالقىنىڭ ۇلتتىق كوشباسشىسىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، ونىڭ باۋىرلاس تۇرىكمەنستاننىڭ يگىلىگى ءۇشىن اتقارىپ جاتقان جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اركاداگ گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆتىڭ قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن دوستىققا، تاتۋ كورشىلىككە جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاق- تۇرىكمەن قارىم-قاتىناسىنىڭ جوعارى دەڭگەيىنە نازار اۋدارىپ، ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر مەن ءوزارا ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى.