پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ كينولەكتوريى تارازدا جالعاستى
تاراز. KAZINFORM - پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان «حرونيكادان - بولاشاققا» اتتى اعارتۋشىلىق جوباسىنىڭ وڭتۇستىك وڭىردەگى قورىتىندى شاراسى تاراز قالاسىندا ءوتتى.
پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى كينو ورتالىعى شىعارماشىلىق توبىنىڭ كەلۋى جەرگىلىكتى كورەرمەن تاراپىنان قىزۋ قولداۋعا يە بولدى.
جامبىل وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ايجان ەسماعامبەتوۆا ءوڭىر تۇرعىندارى اتىنان شىعارماشىلىق ۇجىمعا العىس ءبىلدىرىپ، كورسەتىلىمدەردىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- بۇگىندە دەرەكتى كينو قوعامنىڭ تاريحي جادىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالىپ وتىر. مۇنداي تۋىندىلار ارقىلى ءبىز وقيعالاردى تەك رەسمي حرونيكا رەتىندە ەمەس، ادام تاعدىرى مەن ۇلكەن ۇدەرىستەر ارقىلى تەرەڭىرەك تۇسىنەمىز. تاراز تۇرعىندارى ءۇشىن مازمۇنى ءارتۇرلى بولعانىمەن، يدەياسى ورتاق «Aral»، «قۋاتتى سەرىكتەس»، «Travel Kazakhstan» جانە «قۇلالى ارالىنىڭ ادامى» فيلمدەرىن تاماشالاۋعا جاقسى مۇمكىندىك تۋدى، - دەدى ول.
كورسەتىلىم بارىسىندا ەرەكشە اسەر قالدىرعان تۋىندىلاردىڭ ءبىرى - «قۇلالى ارالىنىڭ ادامى» فيلمى بولدى. فيلم جەتۋى قيىن مەتەوستانتسيادا ەڭبەك ەتەتىن پەتر لۋپەنكوۆتىڭ ءومىرىن ارقاۋ ەتەدى. ول وركەنيەتتەن الىس جۇرسە دە، ءوز ىسىنە ادال كەيىپكەر رەتىندە بەينەلەنگەن.
كورەرمەندەردىڭ ءبىرى ادال ايتقالي فيلم تۋرالى پىكىر ءبىلدىرىپ، ونىڭ تەرەڭ ەموتسيونالدىق اسەرىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل سىرتتاي بايسالدى كورىنگەنىمەن، ىشكى مازمۇنى اسا قۋاتتى تۋىندى. مۇندا ارتىق ءسوز جوق، ءبىراق تەرەڭ ويعا جەتەلەيتىن بەينەلەر كوپ. كاسپيي تەڭىزىنىڭ قاتال تابيعاتى مەن كەيىپكەر تاعدىرى ادامدى بەيجاي قالدىرمايدى. پەتيا (پەتيا ەسىمدى كەيىپكەر، پەتيا كوكە) - رۋحى مىقتى تۇلعا، - دەدى ول.
ال «travel Kazakhstan» فيلمى قازاقستاندى تۋريستىك باعىتتا جاڭا قىرىنان تانىستىرعان تۋىندى رەتىندە باعالاندى. كورەرمەندەر اتاپ وتكەندەي، فيلم زاماناۋي تاسىلدەرمەن ءتۇسىرىلىپ، جاس بۋىنعا جاقىن فورماتتا ۇسىنىلعان.
- قازاقستاندى جاڭا كوزقاراسپەن كورۋ قىزىقتى بولدى. اسىرەسە بلوگەرلەردىڭ قاتىسۋى فيلمگە زاماناۋي سيپات بەرگەن. بۇل دەرەكتى كينونىڭ دا قازىرگى زامانعا ساي، تارتىمدى بولا الاتىنىن كورسەتتى، - دەدى كورەرمەن اناستاسيا روجكوۆا.
باعدارلاما اياسىندا «Aral» فيلمى دە كورسەتىلدى. وندا ارال تەڭىزىمەن تاعدىرى تىعىز بايلانىستى بالىقشى قۇنتۋعان تۇرعىنبايەۆتىڭ ءومىرى باياندالادى. سونىمەن قاتار، مەملەكەت قولداۋىمەن ارال تەڭىزىن قالپىنا كەلتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستار دا قامتىلعان.
ال «قۋاتتى سەرىكتەس» فيلمى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2025-جىلعى جەلتوقساندا جاپونياعا جاساعان رەسمي ساپارىنا ارنالدى. تۋىندى تەك رەسمي كەزدەسۋلەرمەن شەكتەلمەي، تەحنولوگيالىق، ەنەرگەتيكالىق جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى جاڭا جوبالاردى دا كەڭىنەن كورسەتەدى.
كورەرمەندەردىڭ ايتۋىنشا، فيلم حالىقارالىق قاتىناستاردى تەك رەسمي فورماتتا ەمەس، مازمۇندى ءارى ديناميكالىق وقيعا رەتىندە جەتكىزە بىلگەن.
وسىلايشا، ءارتۇرلى مازمۇن مەن ىرعاقتاعى فيلمدەر ءبىر ارناعا توعىسىپ، ەلدىڭ وتكەنى، بۇگىنى جانە بولاشاعى تۋرالى تۇتاس وي قالىپتاستىردى. كينولەكتوريي كورەرمەندەر ءۇشىن تەك كورسەتىلىم الاڭى عانا ەمەس، ەل دامۋى مەن قوعامدىق سانا تۋرالى مازمۇندى ديالوگ الاڭىنا اينالدى.
تارازدان كەيىن كورسەتىلىمدەر اقتاۋ، اتىراۋ، ورال، اقتوبە، وسكەمەن، سەمەي، پاۆلودار، پەتروپاۆل، قوستاناي، جەزقازعان، قاراعاندى، كوكشەتاۋ، تالدىقورعان جانە قونايەۆ قالالارىندا جالعاسادى. جوبا 25-قىركۇيەكتە الماتى قالاسىندا قورىتىندىلانادى.
كورسەتىلىمدەر وبلىستىق اكىمدىكتەردىڭ قولداۋىمەن وڭىرلىك كينوتەاترلاردا وتكىزىلىپ، بارلىق كورەرمەن ءۇشىن تەگىن ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.
ەسكە سالساق شىمكەنتتە پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ كينولەكتوريى وتكەن ەدى.